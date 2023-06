A Sanary, une famille se bat depuis 12 ans pour la reconnaissance du délit d’homicide routier

Christine et Jean-Claude Lorin devant les photos de Vincent et d'Audrey. Le couple et deux autres amis sont décédés en août 2011 sur une autoroute en Italie.

Le Collectif "Justice pour les victimes de la route" organise une marche ce samedi 3 juin à Paris, entre l'Assemblée nationale et le Ministère de la Justice, pour réclamer notamment la création d'un délit d'homicide routier. Le gouvernement y réfléchit après les accidents mortels de ces dernières semaines en lien avec l’alcool et la drogue : l’accident de Pierre Palmade, la mort de trois jeunes policiers dans le Nord de la France ou encore le décès d'une petite fille de 6 ans percutée par un chauffard sous stupéfiants à Trappes.

Ce combat, médiatisé par Yannick Alléno*, est également porté depuis 12 ans par un couple de Sanary-sur-Mer (Var). Le 13 août 2011, Vincent, le fils de Christine et Jean-Claude Lorin âgé de 27 ans, est décédé dans un accident sur une autoroute italienne. Audrey, sa fiancée, Elsa et Julien, ses amis, ont également perdu la vie dans cet accident causé par un chauffard ivre et à contre-sens. L'homme a été condamné en 2016 à 19 ans et 8 mois de prison.

"Le terme homicide involontaire est inacceptable"

"Quand on nous a dit qu'il s'agissait d'un homicide involontaire, nous avons immédiatement décidé de nous battre*"* confie Christine Lorin. "Ce n'était pas possible d'accepter cette idée, car dans notre cas l'homicide routier existe. La preuve : l'homme qui a percuté la voiture de nos enfants, cet assassin était en pleine conscience de ses actes. Il a pris son véhicule pour aller à cette soirée en sachant qu'il allait boire, il a volontairement fait demi-tour sur l'autoroute, n'a pas pris en compte les appels de phare des autres conducteurs et a continué à rouler à vive allure !"

Et la mère de Vincent poursuit : "En face, nos enfants partaient en vacances en Slovénie. Cette jeunesse a été écrasée, effacée par cet individu. Comment voulez-vous qu'on puisse accepter le terme d'"involontaire" ? C'est insupportable pour nous". Quelques semaines après l'accident, Christine et Jean-Claude Lorin, soutenus par Pierre et Jean les frères de Vincent, créent l'association "Un chemin pour demain" afin que la préméditation soit prise en compte lorsque alcool et/ou drogue entrent en jeu dans les accidents de la route. Le but de leur association était aussi de faire reconnaître le délit d'homicide routier. C'était il y a 12 ans.

"Nous vivons cette attente comme une injustice" clame Jean-Claude Lorin. "C'est dur à dire mais le drame qui arrive à Yannick Alléno, le fait qu'il soit connu et médiatisé, peut peut-être faire avancer les choses. Il peut servir de vecteur et faire avancer notre combat une bonne fois pour toutes" ajoute le père de Vincent qui réclame également des sanctions plus lourdes pour les chauffards : "Nous, nous avons pris perpétuité. Aujourd'hui, les chauffards agissent en toute impunité. Alourdir les peines peut à mon avis être une arme dissuasive"

Christine et Jean-Claude Lorin assurent qu'ils ne *"baisseront pas la garde" : "*Cela fait 12 ans que nous nous battons, que les projets de loi se se succèdent avant d'être oubliés dans les tiroirs comme celui d'avril 2013 porté par Gérard Darmanin, député à l'époque. Mais quand nous sommes impactés par une telle tragédie, le temps ne compte pas. Pour nous, c'est comme si c'était hier. Si une solution peut être trouvée, au nom de nos enfants et de tous les innocents encore en danger sur les routes, nous poursuivrons notre combat"

* le chef étoilé Yannick Alléno a créé l'association "Antoine Alléno" du nom de son fils décédé après avoir été percuté le 8 mai 2022 à Paris par un conducteur alcoolisé et sous stupéfiants.