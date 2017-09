A Santa di u Niolu : « c’était comme le père Noël » témoignent les anciens

Pancheracce, Alisgiani, Loretu, Lavasina et bien sûr le Niolu. L'île célèbre en ce vendredi 8 septembre la naissance de la Vierge Marie, sainte patronne de la Corse.

Depuis cinq siècles se déroulent chaque année, autour du 8 septembre, les festivités célébrant la vierge. La commémoration religieuse suivie de la traditionnelle « Granitula », attire des milliers de personnes à l’occasion d’A Santa di u Niolu. Et c’est à Casamaccioli que se déroule la plus célèbre des foires de Corse. Rigolu Grimaldi a près de 80 ans. Poète, journaliste, il est aussi un peu la mémoire de a Santa di u Niolu. Invité du 12h – 12h30 de RCFM, Rigolu Grimaldi revient sur ce rendez-vous majeur. Une foire où « tout a changé » indique-t-il. « Lorsque j’étais gosse, avec nos parents, tous les enfants du Niolu partaient à la foire avec les victuailles nécessaires pour s’alimenter le midi. On allait déjeuner sous les châtaigniers. C’est ainsi que l’on vivait la Santa. Enfants, nous attendions la Santa. C’était comme le père Noël pour nous. La Santa nous paraissait riche. Il y avait tout à la Santa. Les enfants et leurs parents allaient à la Santa pour se vêtir. C’était un lieu de rencontre. Les bergers du Niolu, à la fin de la Santa, se séparaient en se souhaitant la bonne année. On n’attendait pas le 1er janvier pour le faire ».