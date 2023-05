A Saran, le Pôle santé Oréliance se dote d'un comité d'éthique

L'hôpital d'Orléans avait le sien depuis longtemps. Le Pôle privé Oréliance va lui aussi disposer d'un comité d'éthique, une sorte d'assemblée "de grands sages" qui pourront aider les médécins confrontés à des problèmes d'éthiques. " On va avoir 10 ans dans quelques mois, on a bien grandi et là, on s'est dit que c'était le bon moment pour lancer ce comité d'éthique" explique Stéphane Tulipani, président d'Oréliance. " Sa mission sera d'éclairer nos professionnels confrontés à des difficultés dans leur travail".

" On a parfois besoin d'un regard extérieur"

Les enjeux éthiques tournent beaucoup en ce moment autour de la fin de vie et les directives anticipées. Récemment, un cas concret a mis mal à l'aise plusieurs médécins d'un même service raconte le docteur Brice Sulter, généraliste et président du comité d'éthique. "Il s'agit d'une personne de plus de 80 ans qui avait rédigé ces directives, elle ne voulait pas d'acharnement. Mais quand sa famille est arrivée, celle-ci s'est totalement opposée aux directives. Quand tout cela est discordant, c'est compliqué pour nous d'exercer notre profession". D'autres problèmes peuvent se poser quand des malades refusent des soins comme une tranfusion sanguine. " On se réunit déjà entre nous, médécins. Mais, parfois, on a besoin d'un regard extérieur, de recul sur un dossier" renchérit le médécin.

Stéphane Tulipani, le PDG d'Oréliance et Brice Sulter, médécin et président du nouveau comité d'éthique © Radio France - Patriicia Pourrez

Le comité d'éthique d'Oréliance sera composé d'une petite dizaine de membres : des médécins, des infirmières, des juristes, des usagers et même deux philosophes. " On a voulu un spectre très large pour avoir justement une réflexion la plus large possible sur les problèmes qui seront posés" reconnait Stéphane Tulipani. Le comité d'éthique n'aura qu'un avis consultatif, les décisions finales revenant toujours au corps médical. Pour lancer ce comité, Oréliance organise ce jeudi soir dans ses locaux une conférence-débat sur "les directives anticipées et la fin de vie". C'est à 18 heures et c'est ouvert au public.