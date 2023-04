A Saran, un scanner automatique et gratuit pour estimer sa voiture

Vous l'avez peut-être aperçue de loin en prenant la RD2020, au nord de Saran. C'est une boite bleue et noire, installée sur le parking de l'hypermarché Carrefour de Saran et qui ressemble à une station automatique de lavage. Mais, non, ici, on ne lave pas votre voiture, on l'estime. C'est une startup lyonnaise, Proovstation, qui a développé cet appareil. " L'idée, c'est de simplifier la démarche de celui qui veut vendre sa voiture. Avec nous, c'est rapide et sécurisé" explique Nicolas Olivier, le directeur produit chez Proovstation.

Le scanner passe au crible la carrosserie et les pneus

Proovstation est accessible 6 jours sur 7, sans rendez-vous et gratuitement. Pour commencer, le propriétaire de la voiture se présente à une borne interactive, il est mis en relation avec une assistante qui va prendre quelques données sur la voiture : immatriculation, nombre de kilomètres et couleur du véhicule. Cette étape ne prend que quelques instants et ensuite, place à l'examen de la voiture. Il suffit de passer une seule fois sous le portique de l'appareil. "La lumière s'allume et là on va prendre près de 300 clichés de la carrosserie. Dans le même temps, on a au sol, un appareil conçu avec Michelin, qui mesure l'usure des pneus." détaille Nicolas Olivier. Toutes les données sont ensuite analysées par un logitiel et quelques minutes après, le propriétaire reçoit sur son portable une estimation de son véhicule. "On va calculer au plus près du marché en intégrant aussi le coût des éventuelles réparations."

Une voiture passant sous l'appareil © Radio France - Patricia Pourrez

Le proprétaire de la voiture peut vendre ou pas dans la foulée

En même temps que l'estimation, une offre d'achat est faite au propriétaire par BCA Group, un des leaders sur le marché de l'occasion. "Si vous êtes d'accord, BCA peut s'organiser pour venir chercher le véhicule chez vous ou à votre travail. L'offre est valable 7 jours et le paiement se fait sous 24 heures à 48 heures" précise Nicolas Olivier. Après, il n'y a aucune obligation de vendre son véhicule à cette société. Mais, Proovstation ne s'en cache pas, son "business plan" est basé sur la vente des voitures. "Le service d'estimation est gratuit et nous, on récupère un pourcentage sur chaque vente". Actuellement, seuls 2 estimations sur 10 faites par Proovstation se concluent par une vente. " On espère évidemment améliorer ce ratio. Pour l'instant, on débute et d'ici la fin de l'année, on aura 30 appareils sur toute la France" assure Nicolas Olivier.