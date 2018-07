Sare, France

8,6 kilomètres de câbles supprimés, soit 40% du réseau aérien moyenne tension du village. 88 poteaux démontés et recyclés. A Sare, les habitants vont désormais pouvoir mieux profiter des paysages que leur offre leur commune, puisqu'Enedis a entrepris des travaux d'envergure pour construire un réseau électrique souterrain.

Une impressionnante machine a été déployée pour creuser les tranchées et déposer enfouir les câbles - Enedis

La phase de terrassement a duré environ un an. - Enedis

Au total, ce sont 16,6 km de câbles qui ont été enfouis. Un chantier qui a mobilisé plus d'un an et demi de travaux et 1,3 millions d'euros d'investissements pour Enedis. Mais un chantier nécessaire explique Olivier Larralde, en charge du projet : "L'ancien réseau était purement aérien et nous n'avions aucun secours possible. S'il y a un problème sur n'importe quel endroit de la ligne, les 40 transformateurs sont en panne. Ça veut dire beaucoup de Saratars sans courant... Quand il y avait une tempête, on mettait plusieurs jours à réalimenter."

8,6km de câbles aériens ont été supprimés à Sare, et 2km de lignes modernisés - Enedis

Grâce à ce nouveau réseau souterrain, les pannes devraient désormais être limitées. 7 armoires de répartition et 4 organes de manœuvre télécommandées ont été installées "pour permettre une réalimentation facile en cas d'incident" ajoute Jean-François Harignordoquy, interlocuteur des collectivités locales chez Enedis. "L'objectif était aussi de valoriser les paysages et l'environnement de ce village magnifique".