A Sare, un couple aménage des appartements pour les travailleurs saisonniers, et obtient une subvention

Leur projet, à Sare au Pays Basque, a intéressé la Région. Marianne et Tristan Sage, 38 et 43 ans, couple gérant une charcuterie-boucherie-traiteur dans le centre-bourg depuis une dizaine d'années, ont reçu ce mardi une subvention de plus de 55.000 euros pour pouvoir développer leur projet.

Fin 2020, ils ont racheté une maison inoccupée en face de leur commerce, qui comprenait l'ancienne boucherie du village. Leur but : la convertir en véritable "lieu de vie" avec trois vocations différentes : un rez-de-chaussée pour développer leur activité charcutière, un gîte au premier étage et des appartements pour les travailleurs saisonniers au second et dernier étage. Le projet entre dans la catégorie "création et innovation en matière d'hébergement pour les saisonniers" de la Région.

Un "bistrot-charcutier" et un atelier

"On a cette maison pile en face de notre activité et l'objectif nous c'est de nous développer dans la charcuterie sèche, la petite salaison, explique Marianne, en montrant les travaux dans cette ancienne boucherie, qui a cessé son activité dans les années 80. Dans cette maison, on va pouvoir du coup créer un séchoir et ensuite, on aura une salle de transformation où on aura un autoclave pour faire aussi nos propres conserves." A côté, un coin boutique et un "bistrot-charcutier" sont prévus. "L'idée, c'est de mettre en avant la fabrication, notre savoir-faire et parce qu'on est aussi cuisiniers. On veut faire un mélange, et mettre en avant tous les bons produits, avec aussi du bon vin et des bières locales." Ce nouveau lieu, baptisé "Arka" devrait ouvrir en août.

Tristan et Marianne Sage sont implantés depuis 11 ans à Sare. © Radio France - Mélanie Juvé

Un gîte et des appartements pour saisonniers aux étages supérieurs

Au premier étage, un gîte, prévu pour ouvrir également fin août pourra accueillir jusqu'à 12 personnes. Et au second et dernier étage quatre petits logements, deux studios, un T2 et T3, sont en construction, destinés à être loués à des salariés qui viendront faire la saison en hôtellerie-restauration au village, et opérationnels dès juin. "L'idée m'est venue en faisant des études et recherches pour savoir aujourd'hui qu'est ce qui manque au village, renchérit Marianne. Et donc, il y a eu, comme beaucoup d'échanges avec la Région, les offices de tourisme également. Et là, on en a fait un bilan. Et c'est là que, du coup, on s'est dit et voilà, chaque étage aura une vocation différente et porteuse pour le village."

Un véritable coup de pouce pour se lancer

Et cette aide de 55.620 euros attribuée par la Région est tombée à point nommé. "Il y a deux ans, en voyant la maison fermée, ont a décidé de faire une offre à la propriétaire, raconte Tristan. On a fait des plans, des calculs, du financement. Après, on a demandé si on pouvait avoir des aides, et là bingo ! Cela s'est fait. C'est à hauteur de 15, 20% du montant des travaux. On l'espérait, on l'avait mis dans le budget, mais on nous disait que c'était beaucoup les grosses entreprises qui avaient ces aides, et pas les petits artisans. Mais en fait, on peut bénéficier aussi."