Le festival Fest'Oie avait lieu ce week-end du 3 et 4 mars à Sarlat. L'oie est sur le devant de la scène et cuisinée à toutes les sauces.

Sarlat-la-Canéda, France

On les voit parfois déambuler dans les petites rues de Sarlat mais le plus souvent elles sont dans les assiettes des visiteurs. À Fest'Oie, l'oie du Périgord est reine et elle est dégustée à toutes les sauces.

Les visiteurs peuvent profiter de l'événement pour découvrir certaines exploitations de producteurs de foie gras d'oie mais ils peuvent aussi apprendre à faire leur propre foie gras ou encore à découper une oie entière.

L'eldorado des amateurs de foie gras

Le foie gras est évidemment la star de Fest'Oie. Il est sur les stands de tous les exploitants qui vendent leurs productions dans les rues de Sarlat.

Mais l'incontournable c'est aussi la soupe de carcasses d'oies : "On met les carcasses d'oies avec des légumes et du pain dans une grande marmite et ça fait une soupe délicieuse, c'est une véritable tradition dans le département" explique Franck, un Sarladais amateur de soupe de carcasses.

Les habitants de Sarlat servent la soupe de carcasse aux touristes de Fest'Oie © Radio France - Manon Derdevet

Pour les touristes gourmands, c'est l'occasion de découvrir le patrimoine culinaire de la Dordogne autour de l'oie. "On a appris à dévéner notre foie gras, on a visité une exploitation et on a appris à déguster le foie gras" explique Ghislaine et son amie, venues spécialement de Rochefort pour Fest'Oie.

L'oie sur le devant de la scène

Côté commerçant, plus qu'un marché c'est l'occasion de mettre en valeur leurs produits autour d'une grande fête. Pour Maryline Dubois productrice de foie gras à Paulin, l'événement lui permet de faire la promotion de l'oie du Périgord. "Ici l'oie est la star, on peut parler d'elle et de nos produits, c'est plus qu'un marché, c'est une fête entre amies."

Le 1er prix du marché primé au gras de Fest’Oie à #sarlat dans la catégorie de l’oie grasse et du foie gras d’oie est attribué à Jean Pierre Dubois de Paulin #Dordogne — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 4, 2018

Une fête qui a réussi à Maryline et Jean Pierre Dubois, cette année ils ont eu le premier prix du marché primé au gras dans la catégorie de l'oie grasse et du foie gras d'oie.