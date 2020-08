A Schiltigheim, Emmaüs ouvre une librairie boutique solidaire

Dans la toute nouvelle librairie solidaire, installée 55 route de Bischwiller à Schiltigheim , près de Strasbourg, tout est prêt pour accueillir les visiteurs. Sur des étagères en bois recyclé, Pascale Dautheuil, responsable de la boutique, finit de ranger les derniers livres. "Beaucoup de personnes sont venues nous interpeller quand on a installé la vitrine, explique-t-elle, je pense que les Schilikois seront contents de cette initiative !"

La devanture de la librairie boutique Emmaüs à Schiltigheim. © Radio France - Marie Martirossian

A l'initiative d'Emmaüs Mundolsheim, ce projet a vu le jour en partie pendant le confinement. "On s'est demandé comment on pouvait amener la lecture aux gens qui sont chez eux, confie Thierry Kuhn, directeur d'Emmaüs Mundo', et la mairie de Schiltigheim nous a proposé ce local !" L'objectif de l'association : développer "ce genre de structure d'économie sociale et solidaire près de Strasbourg."

Inciter tout le monde à lire

La boutique a déjà un bon stock de livres : rayon jeunesse, bandes dessinées ou encore des livres en alsacien, ainsi que des ouvrages de décoration intérieure. "Les gens continuent à lire aujourd'hui et à acheter des livres", explique Thierry Kuhn. "Avec les livres de poche à 50 centimes chacun, on souhaite que tout le monde ait envie de venir dans le magasin pour lire et découvrir."

Le rayon "young adults" dans la librairie boutique de Schiltigheim. © Radio France - Marie Martirossian

Pour l'instant, la librairie est ouverte jusqu'en octobre. Si elle fonctionne bien, l'équipe d'Emmaüs espère garder ce local pour continuer de vendre des livres et d'autres objets d'occasion.