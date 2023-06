A Sennely, les pompiers du Loiret s'entrainent à lutter contre un feu de forêt

Les habitants de Sennely ont sans doute aperçu ce jeudi le ballet des voitures et des camions de pompiers, près de l'étang de Villechaume. Il s'agissait d'un exercice organisé par les SDIS du Loiret, du Loir-et-Cher et du Cher pour tester l'organisation en cas de feu de forêt en Sologne. "La Sologne est une zone à risque comme la forêt d'Orléans, explique Christophe Fuchs, directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours. Depuis quelques années, on constate que le risque de feux de forêt augmente dans le Loiret. En 2040, avec le réchauffement climatique, on sera sur le même niveau de risque qu'en Nouvelle-Aquitaine, on doit donc se préparer au maximum".

ⓘ Publicité

" On fait tout comme en vrai pour cet exercice"

Le poste de commandement mis en place pour l'exercice © Radio France - Patricia Pourrez

À lire aussi De nouveaux équipements pour lutter contre les incendies en forêt d'Orléans

Pour cet exercice à Sennely, avec 30 engins et 80 hommes déployés, le Sdis 45 avait imaginé un départ de feu au milieu d'une végétation dense et peu accessible. Un poste de commandement a donc été mis en place, près de l'étang de Villechaume, pour coordonner les équipes. "On fait tout comme en vrai pour cet exercice, explique la capitaine Sandy Cheval, on a même imaginé le passage d'un bombardier d'eau sur la zone". Pour l'occasion, le SDIS du Loiret a également sorti deux de ses trois drones pour filmer la propagation des flammes. "Sur des évènements comme des feux de forêt, où l'on a du mal à évaluer les choses par des moyens terrestres, on se sert des drones pour recueillir le maximum d'informations" détaille le commandant Thomas Flamant. Le drone permet aussi de suivre le déplacement des secours sur le terrain en temps réel à condition que le réseau internet fonctionne bien.

Le SDIS 45 de mieux en mieux formé sur le risque feux de forêt

Les images des drônes sur cet exercice incendie à Sennely © Radio France - Patricia Pourrez

Depuis 2019 et un été particulièrement difficile dans le Loiret avec 730 départs de feux, le SDIS 45 a musclé ses moyens de prévention. Chaque été, il établit au quotidien une carte des indices de risque sur sept secteurs du département. "Si le risque de feu de forêt est élevé, on va mettre des hommes et des moyens positionnés en amont sur le secteur" explique Christophe Fuchs. Depuis peu, cet indice est également disponible en ligne sur le site de la préfecture du Loiret. "C'est aussi un moyen d'informer les agriculteurs en période de moissons. Ils doivent eux aussi être vigilants car un feu de récolte se propage très vite". Le SDIS 45 compte à ce jour 700 pompiers, sur 2.400, spécialement formés dans la lutte contre les feux de forêt et d'espaces naturels.