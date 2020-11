A Sens, les catholiques veulent que la messe soit dite

Les manifestations de catholiques se multiplient depuis le début de ce deuxième confinement. A Bourges, à Bordeaux ou encore à Nantes, des centaines de croyants réclament le retour des messes. Elles sont pour l'heure suspendues, interdites pour des raisons sanitaires. Ce dimanche, une manifestation est prévue à 10 heures devant la cathédrale de Sens à l'appelle de l'AFC, l'Association Familiale Catholique de Sens.

Depuis le 13 novembre, la messe est dite et les églises sont bien silencieuses. Reconfinement oblige, pour prier il faut regarder sa télé. La solution ne satisfait pas Agnès Deyrieux, la présidente d'AFC Sens. "La religion, la foi se vit par la prière mais aussi par la communion avec son frère de droite, son frère de gauche. Quand vous êtes devant votre écran de télévision ce n'est pas du tout pareil !".

Elle vit cette interdiction comme une injustice, une entrave, même, à sa liberté de croyante. "On peut faire ses courses avec les règles de sécurité et on ne pourrait pas pratiquer sa religion avec ses mêmes règles de sécurité" s'interroge Agnès Deyrieux, qui estime qu'on la prive clairement d'une liberté fondamentale. C'est bien simple, pour elle" exercer sa religion est un acte vital !" .

Voilà pourquoi l'AFC Sens appelle à se rassembler à 10 heures ce dimanche matin devant la cathédrale de Sens. Un moment pour se réunir entre fidèles, pour soutenir les évêques qui échangent avec les autorités, mais pas seulement. "C'est vraiment de se dire : nous ne pouvons pas ne rien faire, ne rien dire !" explique Agnès Deyrieux qui renchérit "la liberté de religion, la liberté de culte, elle s'applique le dimanche et pour toutes les religions que vous soyez protestant, musulman ou juif".

Les cultes pourraient reprendre le 1er décembre si les conditions sanitaires le permettent et, bien sûr, avec un protocole sanitaire renforcé.