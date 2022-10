À Sens, les Jardins de la croisière cuisinent avec les bénéficiaires des paniers solidaires

L'association les Jardins de la croisière accueille plus de 40 personnes en insertion professionnelle. Ils cultivent ensemble des légumes toute au long de l'année et proposent, entre autre, des paniers de légumes bio pour les personnes les plus précaires : les paniers solidaires.

Le mercredi 5 octobre, les membres de l'association sont allés plus loin dans leur démarche. En partenariat avec la MSA, la mutualité sociale agricole, ils ont organisé leur deuxième atelier cuisine pour les bénéficiaires des paniers solidaires. Une activité qui a pour but de créer du lien avec ces personnes qui ont des faibles revenus mais aussi de leur montrer qu'il est important de prendre le temps de cuisiner et comment améliorer son alimentation par des recettes simples.

Un repas entre amis

"Je suis en train de préparer de la patate douce.Stella épluche ce qui deviendra des frites. Elle fait partie des bénéficiaires du Panier solidaire et elle connaît bien l'association. Elle y a aussi travaillé pendant sept mois lors pour se réinsérer professionnellement. J'ai fait un peu de tout, la cueillette des légumes, la caisse, ça m'a beaucoup plu parce que j'étais une personnes très renfermée. Sur le plan humain, c'était formidable, ils sont très accueillants", sourit-elle.

Elle revient avec plaisir pour retrouver d'anciens collègues et amis et pour s'en faire de nouveaux comme Francis. Autre bénéficiaire venu faire la cuisine. "Je suis 'éplucheur de légumes' mais ne me demandez pas quel plat que je fais, je n'en sais rien. Moi, j'adore cuisiner, ça me donnera des idées de recettes pour les refaire chez moi, raconte cet ancien exploitant agricole. C'est le premier repas que je vais faire entièrement en légumes, concède-t-il en riant.

Traverser la rue pour trouver des légumes

Pour préparer le repas, il faut des légumes et ils viennent du jardin juste en face, Plus de quatre hectares de terre cultivés pour la vente et pour faire des paniers de légumes. Denis est maraîcher de l'association, il anime l'atelier cuisine. "On a choisi trois légumes de saison qui correspondent à ce qu'on récolte à l'automne : de la courge, du chou-fleur et de la patate douce. Et on fait une déclinaison entrée, plat, dessert avec les trois produits."

Après l'effort, le réconfort. Élodie est aussi maraîchère pour les Jardins de la croisière. Elle déroule le menu. "En entrée il y aura des taboulés de chou-fleur et de patate douce. Les gens ne savent pas, mais la patate douce peut-être mangée crue. Ensuite, on est partis sur deux veloutés, patate douce et courge et on est aussi parti sur des desserts patates douces. C'est sympa de montrer qu'un légume peut aussi servir de dessert, explique-t-elle. Et mon collègue est aussi en train de faire cuire **les frites !"**Précise Elodie en parlant de celles soigneusement préparées par Stella.

Créer du lien

Pour le responsable des Jardins de la croisière, Erik Polrot, cet atelier cuisine a un véritable objectif : Souvent, ce sont des personnes un peu isolées qui sont abonnées au panier solidaire, ce sont des gens dans des villages qu'on oublie un peu mais que les acteurs de la MSA repèrent et ils leur font connaître notre association, raconte-t-il. Ces personnes, quand elle viennent chercher leur panier ou quand elles participent à des ateliers comme celui-ci ça leur permet d'exprimer des choses et d'avoir la parole comme n'importe qui autour d'un repas partagé. Le fait de passer du temps à cuisiner, c'est un temps intéressant, qui peut être ludique, sympa et économique pour eux. Si on prend des légumes bruts, c'est beaucoup moins coûteux que d'acheter des plats tous faits ou transformés qu'on peut acheter par facilité."

Pour clôturer la journée, toute l'équipe est allée visiter les jardins.