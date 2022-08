A Sepmes, dans le Sud Touraine, des avis mitigés quant à une possible indemnisation des riverains d'éoliennes

Un conseil des ministres se tient ce mercredi, le premier d'une rentrée qui s'annonce chargée. Dans quelques semaines par exemple, à la mi-septembre, devrait être mise sur la table la fameuse loi tant annoncée d'accélération des énergies renouvelables. L'idée, c'est notamment de faciliter l'installation d'éoliennes qui suscite par endroits levées de boucliers et vives oppositions.

C'est d'autant plus le cas en Indre-et-Loire, où aucune éolienne n'est encore sortie de terre. Le gouvernement envisage ainsi d'indemniser les riverains vivant à côté d'éoliennes pour avoir une meilleure acceptation de ces projets. Alors chèque ? Ristourne sur la facture d'électricité ? On ne sait pas encore quelle forme cela prendrait, ni quel montant. Mais à Sepmes, dans le Sud Touraine, les avis sont partagés. Là-bas, la préfète a accepté au cœur de l'été un projet de cinq éoliennes de 165 mètres de haut.

La pilule serait peut-être plus facile à avaler - Une habitante de Sepmes

Même si "c'est toujours mieux chez les autres" comme elle dit, Josiane n'est pas opposée au projet. Elle ne serait pourtant pas contre une petite compensation. "La pilule serait peut-être plus facile à avaler. Il faudrait que ce soit quelque chose de raisonnable, sinon ça sert à rien".

Que Monsieur Macron vienne habiter à côté d'une éolienne - Un habitant

Mais peu importe le montant pour Thierry. Pour lui, l'argent n'y changera rien. "Moi, ça m'inciterait pas. Que Monsieur Macron vienne habiter à côté d'une éolienne, et après on en discute. Personne ne va accepter. Ou alors il faut qu'on les éloigne des bâtiments".

Pour l'instant, la loi prévoit une distance minimale de 500 mètres entre une éolienne et une habitation. Et c'est en effet sur cela qu'il faut agir pour Pauline. Elle vient d'acheter une maison qui devrait être pile en face de l'une des cinq éoliennes. "S'il y a quelque chose à faire, c'est ça. C'est vraiment prouver aux gens qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Et si vraiment c'est impactant, là par contre il faudrait peut-être juste modifier la loi et permettre d'avoir des distances plus importantes entre les premières éoliennes et les habitations".

Des tarifs préférentiels de l'électricité en réflexion

Mais pour la maire Régine Rezeau, très favorable aux éoliennes, une compensation financière serait quand même la moindre des choses. C'est d'ailleurs en réflexion avec le développeur du projet de Sepmes. "Ça peut être effectivement des tarifs préférentiels. Ce sont des choses qui sont à travailler, ça peut être avec certains fournisseurs d'électricité". De toute façon, si le projet voit le jour, la commune devrait avoir une part de la fiscalité qui sera reversée à l'intercommunalité, de l'ordre de 20% sur un montant qui pourrait avoisiner plus de 130.000 euros par an.

Un recours contre ce parc éolien envisagé

A Sepmes, l'ADEB 37, l'Association de Défense de l'Environnement du Besland, a prévu de déposer un recours contre la décision d'autorisation de ce parc éolien par la préfète. Recours qui pourrait encore faire reculer la perspective de voir des éoliennes en Sud Touraine. Jusqu'ici, le développeur du projet de Sepmes penchait sur un début du chantier pour 2024 au mieux.