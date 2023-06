À Septèmes-les-Vallons, un pin à l'origine de "bisbilles" entre voisins

Droits de passage, nuisances sonores, arbres situés en bordures de terrain : les sujets de querelles entre voisins sont divers et les conflits plus en plus nombreux. Les assureurs notent une nette augmentation des recours ces dernières années.

Dans un paisible quartier résidentiel de Septèmes-les-Vallons, c'est par exemple un magnifique pin qui pose problème. Depuis plus d’un an, une habitante, Hélène, est en "bisbille" avec ses deux voisins pour deux raisons différentes, mais à chaque fois à cause de ce "pin de la discorde". Les trois voisins habitent un même petit chemin qui mène à leurs villas respectives.

Les racines du pin ont déformé le bitume

Au fil des années, le bitume du chemin s'est déformé à cause des racines d'un pin qui se trouve dans le jardin d'Hélène. Un des voisins se plaint d'abimer sa voiture en passant et demande donc à la propriétaire de l'arbre de faire intervenir une entreprise pour couper les racines et refaire le bitume. Mais en contactant son assureur, Hélène apprend qu'elle n'a que la servitude de ce chemin et que ce n'est pas à elle d'engager les travaux. "J'étais prête à intervenir, mais mon assureur m'a interdit de faire quoi que ce soit". C'est aux deux autres propriétaires d'engager les travaux, mais pour cela, ils doivent s'entendre.

Le pin perd ses aiguilles sur la terrasse de l'autre voisin

Le deuxième voisin lui ne se plaint pas de la route abimée, mais des aiguilles du pin qui tombent et salissent sa terrasse. Hélène a donc coupé plusieurs branches de son pin, mais pour lui, ce n'est pas assez. Et pour Hélène, pas question de couper cet arbre magnifique qui était là bien avant qu'elle n'achète sa villa. "C'est la nature, on ne peut quand même pas raser tous les arbres parce qu'ils perdent leurs feuilles ou leurs aiguilles". "Ça me fait penser à l'histoire du coq qui dérange les Parisiens, on est à la campagne quand même !!"

Après avoir contacté son assureur et pris conseil auprès du médiateur de la ville, Hélène a décidé de prendre du recul. "Ça fait un an que ça dure alors j'ai décidé d'en rire. Ça ne m'empêche pas de dormir. Il y a quand même des choses beaucoup plus graves dans la vie !"