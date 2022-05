A Serviès : les fondations nationales de la chasse et de la pêche achètent ensemble un étang

C’est une première nationale : les pêcheurs et chasseurs associés viennent d’acheter un espace naturel. Un lac et des terrains sur plus de 35 hectares qui vont servir à la protection de la nature, à la pédagogie.

Les Fondations Nationales de la fédération de Chasse et de Pêche viennent d’acheter un étang et terrain conjointement. Une première nationale pour cet achat qui s’est fait aussi avec le soutien financier de nombreux partenaires institutionnels tels que la Région Occitanie, le Département du Tarn, la Communauté de Communes Lautrécois-Pays d’Agout et la commune de Serviès. Ce site de Serviès a coûté environ 290.000 euros.

Un plan d’eau, 14eme étendue d'eau du Tarn avec de 19 hectares, où la biodiversité est pour le moment très limitée. Dans cette ancienne gravière, les fédérations de chasse et de pêche vont travailler pour réintroduire des espèces.

Une dizaine de demandes de permis de construire avec du jet ski, des pédalos...

Cet achat par les fédérations est exceptionnel insiste le maire de la commune de Serviès. Et il faut dire que de nombreux acquéreurs privés étaient sur les rangs insiste Denis Barbera " On a eu à peu près une dizaine de demandes de permis de construire avec du jet ski, des pédalos, de la chasse, de la pêche. Mais vraiment des projets particuliers et privés puisque c'était un domaine privé. Donc on avait peu de moyens de lutter contre cet achat qui aurait pu être désastreux pour la commune."

_Cet écrin de nature va valoriser son territoire : "Vous connaissez l'importance pour les zones rurales d'avoir ce type de lieux où on va préserver la nature, permettre peut-être aux enfants de venir découvrir de belles choses, les animaux. "_

Un diagnostique complet

Les Fédérations départementales vont mener à bien une gestion transversale, mutualisant leurs compétences aussi bien en matière de gestion des milieux que d’éducation à l’environnement ou d’action en faveur des loisirs. Un exemple décrit lors de l'inauguration par les chargés de missions des fédérations : pour tenter de se débarrasser de la jussie ( une plante envahissante), les équipes devraient mener plusieurs expériences pour tenter de diminuer sa présence.

Désormais, deux nouvelles étapes vont débuter : les fédérations vont d’abord mener un diagnostic complet de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques du site pour ensuite permettre d’avancer une réflexion vers les différentes actions et aménagements à prévoir.

Le jurassien Christian Lagalice président de la fondation nationale de chasse et le breton François Le Sager président de la fondation de la pêche ont tenu à être présents pour cette première nationale. Après un travail minutieux, il y aura d’autres actions de ce type disent-ils.

