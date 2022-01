À son tour la députée LREM du Var, Valérie Gomez-Bassac, menacée de mort

Elle dit ne pas vouloir vivre dans la peur mais les menaces ont de quoi effrayer. Comme d'autres parlementaires et élus la députée LREM de la 6e circonscription du Var, Valérie Gomez-Bassac a reçu récemment des menaces de mort. Une lettre et mail envoyés à sa permanence, des écrits dans lesquels il était énuméré "tout ce qu'on pouvait me faire physiquement si je continuais à suivre la politique du gouvernement à participer à des votes comme celui pour le pass vaccinal, on faisait référence également au Bataclan et ce qui a été fait et le fait que certains élus pourraient subir la même chose".

C'est pesant. J'ai ressenti une lassitude de recevoir ce type de menace parce que c'est tellement facile, c'est tellement lâche et je pense à mes collègues qui ont eu pire que moi - Valérie Gomez-Bassac

Ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit des menaces, sa permanence a déjà été taguée et son pied-à-terre parisien cambriolé. Des violences que Valérie Gomez-Bassac dénonce et ne veut pas accepter : "Ça commence à peser. Quand on est élu on ne cherche pas ça comme opposition. Qu'il y ait une opposition dans les urnes, dans les votes qu'il y ait des désaccords ça fait partie de la démocratie mais cette violence n'est pas acceptable".

Ce type de comportement il faut le condamner, ça n'enlève rien à mon engagement. Je regrette le silence des oppositions parce que c'est bien le moment de manifester une forme de solidarité

Près de 1200 élus ont été victimes d’agressions entre janvier et novembre 2021, une hausse de 47%. Et rien qu’au cours des trois derniers mois, l’Assemblée nationale a comptabilisé plus de 800 signalements pour menaces, visant 430 députés. Pour Valérie Gomez-Bassac c'est inquiétant et elle évoque "une défiance vis à vis des institutions" elle estime également que la crise sanitaire encourage ces violences. Mais elle assure que cela ne la "décourage pas".

Si on tourne le dos à chaque fois qu'il y a un acte de violence ça ne fera pas avancer le système

Dans la région les députés La République en Marche, Jean-Marc Zulési, Mohamed Laqhila et Anne-Laurence Petel ont aussi déjà reçu des menaces.