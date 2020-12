À SOS Amitié à Albi, des appels en forte hausse de ceux qui vivent mal le confinement

SOS Amitié à Albi reçoit chaque jour entre 45 et 70 appels rien que pour l’antenne du Tarn. C’est beaucoup plus que d’habitude Des gens qui se sentent évidemment très seuls mais qui ont aussi beaucoup de colère face au confinement.

Le pôle d'écoute de SOS Amitié dans le Tarn à Albi est dirigé par Marie-Christine*. Une permanence téléphonique dédiée à l'écoute des personnes en détresse psychologique est très sollicitée en ce moment. "Ceux qui nous appellent sont des personnes qui sont déjà isolées. Le confinement met une couche de plus et ils en souffrent encore un plus. Et puis les fêtes de Noel c’est un moment critique. Et s’il y a des contraintes supplémentaires, je pense qu’ils ne vont pas bien le vivre."

Des appels en augmentation même si c’est difficilement quantifiable ajoute Marie-Christine. "Les appels ont augmentés partout en France, il y en a beaucoup plus et on n’arrive pas à répondre et de loin à tous. Les appels sont très variés. Les gens disent d’abord : « Je me sens seul ». C’est vraiment le point fort. Mais il y aussi des gens qui sont tombés dans la précarité d’un seul coup. Ils n’ont plus de travail et ne savent plus comment faire manger leurs enfants à la fin du mois."

Des pensées suicidaires plus marquées

Mais les écoutants découvrent aussi de nouveaux sentiments de la part des appelants depuis quelques jours. "Il y a aussi de la colère contre cette situation, les visages masqués dans les rues et à la télévision. Et puis il y a des pensées suicidaires qui sont plus marquées qu’avant. Et nous avons beaucoup d’appels de jeunes."

Les appels augmentent dans toutes les antennes de SOS Amitié alors les bénévoles donnent un peu plus de leur temps vu le nombre des appels précise Marie-Christine. "On s’efforce chacun de mettre chacun un peu plus de temps à l’écoute. Pour répondre nous sommes 1600 écoutants en France. 24 à Albi et nous répondons au mieux et en moyenne à un appel sur trois. Donc nous lançons un appel pour recruter plus de bénévoles."

Appel pour grossir le rang des 24 bénévoles

Et le lien, l'écoute restent indispensables : "Les gens qui sont derrière le téléphone sont des personnes bénévoles, pas forcément psychologues ou des spécialistes. Et elles offrent un temps de parole sans filtre. Les appelants peuvent tout dire de ce qui les travaillent, leur souffrance, leur doute, leur colère. Et on est là pour dire que c’est important pour nous de les entendre. On échange, on n’est pas dans le silence. Et ce moment où l’humain qui est en eux à toute liberté de se dire dans sa souffrance, c’est important. Ça soulage les crises d’angoisse."

Vous pouvez contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50 sur le site de l'association avec un tchat possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

*Marie-Christine ne donne que son prénom car l'anonymat est une valeur très importante au sein de l'association, tant pour les personnes qui répondent au téléphone que pour les personnes qui appellent.