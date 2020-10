A Sospel, l'Amicale des pompiers solidaire des sinistrés de la tempête Alex

L'Amicale des pompiers de Sospel a lancé, au lendemain de la tempête Alex, une collecte de dons. Les bénévoles sont nombreux en provenance de Sospel, des villages voisins, et même de la France entière à affluer pour aider les sinistrés. "Un motard est même venu de Dunkerque proposer son aide", raconte Philippe Zugmeyer, président de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Sospel.

Des bénévoles partent tous les matins à 8h30 pour livrer des vivres, du matériel. 32 tonnes de nourriture, de vêtements et 27 000 bouteilles d'eau ont déjà été livrées à Breil, depuis Sospel, puis par train dans les villages de Fontans et Saorge et par hélicoptère aussi vers Tende.

On a encore vingt tonnes de nourriture mais il y a moins d'hélicoptères pour acheminer des denrées. Pour l'hivers, il y a surtout des besoins en pétrole, en bois. - Philippe Zugmeyer

Philippe Zugmeyer Copier

Les enfants des écoles ont fait des dons et des dessins pour redonner du baume au cœur des habitants de la Roya. Olivier Cariot est pompier volontaire à Sospel, il témoigne de l'élan de générosité, des supporters de l'OGC Nice sont même venus aider.

Olivier Cariot, pompier volontaire Copier

Il faut aussi aider les éleveurs isolés de la Roya