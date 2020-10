À Soucé, dans le bocage mayennais, l'installation de la fibre fait polémique

La commune de Soucé, située tout au nord du département, aura bientôt accès au très haut débit. Mais contrairement à ce qui se passe dans d'autres communes, la fibre optique ne passera pas sous terre mais bien dans les airs. La mesure interroge certains habitants concernés, comme Alain Daubert, propriétaire de plusieurs parcelles :

Je ne comprends pas bien pourquoi la ligne n'est pas enfouie. Moins il y a de végétation, plus les tempêtes risquent d'endommager les câbles.

Car dans cette zone proche du bocage normand, les haies et taillis se font de plus en plus rares. Alain Daubert l'a constaté ces dernières années, faute d'arbres pour casser la force du vent, les dommages causés par les intempéries sont plus importants. Il déplore un manque de concertation autour du sujet, et surtout une décision au détriment des usagers :

Si la connexion ne fonctionne plus à chaque tempête, quel intérêt ? Autant régler le problème d'emblée en enfouissant les lignes !

Sur le bord de son terrain, la ligne électrique a déjà été endommagée par des intempéries © Radio France - Pauline Josse

Le propriétaire a tenté de joindre Mayenne Fibre qui, selon lui, ne lui a adressé que des réponses "ambiguës". De son côté, Mayenne Fibre assure que la question de l'enfouissement ou de l'installation aérienne du très haut débit relève d'un programme décidé par la mairie.