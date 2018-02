Soursac, Corrèze

"Moi entre minuit et 5h30 je ne suis pas dehors, ça ne me gêne pas". Patrick habite le bourg de Soursac. Comme tous les 500 habitants de la commune il sait que désormais entre minuit et 5h30 dehors c'est le noir total. Enfin presque puisque trois lampes ont été conservées toute la nuit, celle du distributeur automatique, celle du cabinet médical et une autre dans la rue principale. La plupart des habitants sont du même avis que Patrick.

Comme il y a 100 ans" Hubert

Comme souvent avec ce genre de mesure il y a à Soursac des voix qui s'élèvent pour critiquer la décision. Surtout dans les hameaux de la commune. "Quand il faut sortir en pleine nuit pour les vêlages et tout ça, ça gêne beaucoup" dit Anne-Marie. Mais même dans le bourg certains ne voient pas ces ténèbres d'un bon œil. Hubert notamment : "s'il faut revenir à la lampe torche comme il y a 100 ans, je trouve que c'est un peu bête".

30 % d'économie

La municipalité a pris cette mesure surtout pour réaliser des économies. Entre 25 et 30 % de moins sur la facture d'éclairage. Il fallait surtout qu'elle rénove son parc d'ampoules. "Nous avons des lampes très énergivores, beaucoup de 250 watts" précise la 1ère adjointe, Joëlle Verbiguié. La réduction de l'éclairage public va donc permettre peu à peu de les changer pour des modèles LED de 70 watts. "Qui ont un éclairage plus intense", ajoute l'élue. Et à l'adresse des habitants qui critiquent cette plongée dans le noir, la mairie rappelle qu'il ne s'agit que d'un test pour l'instant et qu'un bilan sera réalisé avant la fin de l'année.