A St Henri au nord de Marseille, un collectif défend un des derniers poumons verts du quartier

Le terrain de près de 2 hectares est situé chemin de Bizet dans le 16e arrdt, quartier St Henri. Communément appelé Domaine de Miramar, du nom de l'ancienne propriété léguée par Jules Cantini en 1920 à l'APHM, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, il est depuis de très nombreuses années fréquenté par les riverains et habitants du quartier à la recherche de verdure et de fraîcheur l'été. La Villa Miramar elle, a du être détruite. Reste le parc boisé, avec ses espèces exotiques, rapportées de voyage par Jules Cantini "des Séquoia, des arbousiers de Turquie, des pins pignons, des pins d’Alep des chênes blancs", la liste égrenée par Guillaume Félisaz est longue "il y a même un immense mûrier derrière lequel se cache une tour ronde, un pigeonnier immortalisé par Paul Cézanne dans un tableau aujourd'hui au Museum de Philadelphie aux Etats Unis" souligne ce membre de l'association Cap au Nord et également voisin du terrain.

une partie du terrain en zone boisée classée

Les habitants du quartier avaient comme projet d'installer sur ce terrain des jardins partagés pour faire bénéficier de ce poumon vert le plus grand nombre. Mais à cette occasion ils découvrent que le terrain a été vendu, le président du CIQ de St Henri ne cache pas surprise "on a appris que le terrain avait été acquis par l'épouse du propriétaire d'un site industriel, l'entreprise de stockage de Containers juste en face du terrain concerné." D'où l'inquiétude de Michel TEULE "On redoute que des containers traversent la rue... ou que des immeubles de bureau poussent en lieu et place des arbres centenaires." La semaine dernière, des arbres centenaires ont été abattus, alors qu'une partie du terrain est classée en zone boisée. Les riverains ont interpellé la mairie de Marseille.

cette tour située sur le terrain a été immortalisée par le peintre Paul Cézanne, le tableau est au Museum of Art de Philadelphie (USA) - Aucun/Paul Cézanne, domaine public