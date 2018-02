Grille-pains, cafetières, postes de radios, ordinateurs portables... Voilà le genre d'objets que vous pouvez tenter de faire réparer au Repair Café de St Jean-de-Braye. Un concept né à Amsterdam, aux Pays-Bas, il y a une dizaine d'années et qui fait florès : on compte actuellement 2 000 Repair Cafés à travers le monde, dont 200 en France. Celui de St Jean-de-Braye vient d'être créé, c'est le premier dans la métropole d'Orléans.

Des appareils qui ne sont pas réparés dans le circuit commercial

Le concept est simple : des bénévoles tentent de réparer vos petits appareils électriques ou électro-ménagers défectueux. En échange, vous apprenez à bricoler et, éventuellement, vous payez un café... Un petit soutien financier est en effet bienvenu mais n'est pas obligatoire. "La philosophie, explique Jean-Pierre Avignon, à l'origine du Repair Café de St Jean-de-Braye, c'est d'éviter de jeter un appareil réparable mais qui n'est pas réparé dans le circuit commercial car ce ne serait pas viable économiquement. Nous on le fait avec des bénévoles, avec des moyens simples, on peut très bien faire un montage qu'un professionnel ne pourrait pas faire parce qu'il ne pourrait pas engager sa responsabilité. On ne garantit pas les réparations, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ! 60% des objets, en moyenne, sont réparables."

Petit électro-ménager et audio sont réparés au Repair Café de St Jean-de-Braye © Radio France - François Guéroult

A St Jean-de-Braye, le Repair café fonctionne avec une quarantaine de bénévoles et s'est en fait affilié à l'association Aabraysie Développement. L'idée, c'est aussi que la personne qui vient faire réparer l'appareil ne soit pas passive. "Il y a un intérêt didactique, souligne Jean-Pierre Avignon. Pour un : apprendre qu'il ne faut pas jeter avant d'essayer de réparer. Et deux : apprendre à oser prendre un tournevis, à réfléchir... C'est notre pouvoir de consommateur de lutter contre l'obsolescence programmée, contre les objets qui sont mal fabriqués..." Interview à écouter ici :

"Il faut que nous tous apprenions à ne pas jeter les objets avec facilité" - Jean-Pierre Avignon Copier

Le Repair Café a lieu chaque 3ème samedi du mois, pendant l'après-midi, à la maison des jeunes et des sportifs à St Jean-de-Braye (avenue Charles-Péguy) - le prochain rendez-vous, c'est donc le 17 mars.