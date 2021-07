À Strasbourg, "ça va être incroyable" pour le patron de La Salamandre, qui rouvre ce 9 juillet

Après un an et demi de fermeture à cause de l'épidémie, les discothèques pourront rouvrir dès ce vendredi soir. Malgré un protocole sanitaire contraignant, l'équipe de La Salamandre, emblématique boîte de nuit strasbourgeoise, est fin prête.

Retrouver les pistes de danse, ce sera possible dès ce vendredi soir ! Après quinze mois de fermeture, les discothèques peuvent à nouveau accueillir leurs clients, à condition de respecter un protocole sanitaire strict. À Strasbourg, la boîte de nuit La Salamandre a tout mis en œuvre pour accueillir ses clients dans les meilleures conditions.

Dépistage gratuit à l'entrée, masque non obligatoire à l'intérieur

L'équipe de la boîte de nuit strasbourgeoise La Salamandre est sur le pont depuis plusieurs semaines pour préparer ce jour tant attendu de réouverture. "On a tout répété et on espère que ça se passera bien!" lance le patron, Jean-Luc Matern. Pour pouvoir danser et se retrouver entre amis ce soir, il faudra présenter son pass sanitaire ou bien se faire tester directement à l'entrée de la discothèque. "Il y aura deux tonnelles à l'entrée pour dépister les gens de 22h30 à 4h du matin. Ensuite, si c'est bien négatif, ils pourront rentrer et nos serveurs les mèneront à leur table" explique le gérant de La Salamandre.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une fois entré dans la boîte de nuit, lavage de main obligatoire avant de trinquer ! © Radio France - Lauriane Havard

Une fois à l'intérieur de la boîte de nuit, le masque est conseillé mais pas obligatoire. "Il y a un vrai besoin de liberté ! Et ça se retrouve qu'en dansant toute la nuit et en enlevant le masque !" estime le patron Jean-Luc Matern, qui ne compte pas pour autant baisser la garde. Son personnel de sécurité va rappeler les bons gestes aux clients tout au long de la soirée.

Soirée de réouverture presque complète

L'obligation de montrer patte blanche à l'entrée de la discothèque n'a pas découragé la jeunesse se félicite l'équipe de La Salamandre. "On a beaucoup d'appels depuis quelques jours et pour ce soir on est quasiment full" explique le gérant. Tout comme ses clients, Jean-Luc Matern trépigne : "cela va être un moment incroyable ! Et je pense qu'à la fin de la soirée, on sera totalement épuisé mais très bien dans notre peau !"