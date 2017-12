Strasbourg, France

Un collectif de citoyens a organisé ce samedi à Strasbourg une "maraude de Noël", soutenue par la plateforme "Lilo", moteur de recherche solidaire. Via les réseaux sociaux, via le bouche-à-oreille, ce collectif a réuni en milieu de matinée place Grimmeissen, au marché de Noël Off, une quarantaine de bénévoles venus de tout le Bas-Rhin. Par petits groupes, une dizaine en tout, ceux-ci ont sillonné le centre-ville à la recherche de sans-abris, pour leur demander ce qu'ils voulaient pour Noël. Puis chaque groupe est allé acheter l'objet souhaité avant de l'offrir. Le cadeau, d'une valeur de 20 à 50 euros, était financé par Lilo.

Véronique, Claire, Lucie et Stéphane ont aussi remis aux sans-abris des cartes de voeux © Radio France - C. FUGLER

Dans la hotte du Père Noël, une veste, des chaussures ou un sac

Claire, Lucie, Véronique et Stéphane se sont vus attribuer le secteur des Halles. Il n'a pas été facile de nouer le contact avec des sans-abris. En cette fin de matinée, sur leur chemin, les SDF sont allongés sous des couvertures, difficiles à aborder Véronique ne voit pas trop comment les aborder. "Est-ce le bon horaire?" s'interroge Véronique. "On n'a pas osé s'adresser à eux pour ne pas les déranger". Finalement le groupe tombe sur Ivan et David, assis au chaud sur le trottoir, sous la soufflerie du centre commercial tout proche. Aucun des deux quadragénaires, respectivement estonien et tchèque, ne parle français, mais le dialogue se noue malgré tout. Ivan obtiendra un manteau chaud et David un nouveau sac, achetés dans un commerce proche. Le groupe reviendra aussi avec des pizzas et du café. "C'est un moment émouvant", confie Julie, Strasbourgeoise de 24 ans, "ça fait plaisir de les voir sourire avec un café chaud et un cadeau neuf directement acheté pour eux!".

Lucie est émue par ce Noël solidaire Copier

Un geste de solidarité organisé par des citoyens anonymes

Repas chaud, vêtements, équipement de survie, pas d'alcool, le collectif avait donné à ses groupes des consignes très précises. Devant le Palais universitaire, le groupe de Julie a par exemple rencontré un SDF qui venait de se faire voler ses chaussures. Il en a donc reçu une paire neuve, accompagnée de chaussettes d'hiver.

Les organisateurs de cette maraude, qui offrent à l'occasion des denrées alimentaires aux sans-abris qu'ils croisent dans l'espace public, vont maintenant recontacter les différents groupes pour faire le point sur cette opération.

Un geste gratifiant, assure Stéphane Copier

