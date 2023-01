A Strasbourg, des panneaux pour apaiser la relation entre cyclistes et piétons au centre ville

C'est un conflit vieux comme le vélo. La difficile cohabitation entre piétons et vélos dans l'hyper centre ville de Strasbourg. La ville vient de faire poser une quinzaine de panneaux informatifs autour de la grande île. Dans les endroits les plus fréquentés par les piétons et donc les vélos (rue des grandes arcades, grand'rue, rue Mercière...).

Dessus il est écrit : "aire piétonne, cyclistes au pas obligatoire". Le panneau invite les cyclistes à la retenue et à la prudence. La ville a déjà fait poser des lignes vertes pour inciter les vélos à suivre certains itinéraires. Mais dans le centre ville, cyclistes et piétons sont toujours souvent en conflit.

"C'est l'horreur, les vélos ne font pas attention à nous, ils font n'importe quoi, ils nous bousculent, nous écrasent à moitié" râlent un couple strasbourgeois. "Ils sont pas civils ni civiques. Ils roulent trop vite. Ils ont le pouvoir. On est obligé de slalomer de faire attention à soit et ses enfants" plaide une autre piétonne.

"Le problème, c'est que les piétons ne sont pas habitués à la vitesse des vélos" tente un jeune homme qui lui, gare justement son vélo. "J'avoue, je ne descends presque jamais de vélo. Je me fais souvent engueuler. J'ai souvent des conflits avec des piétons" assume pour sa part Charlotte, une étudiante.

Alors la ville a donc décidé de poser ses panneaux. Mais cela sera-t-il suffisant ? "Nous rappelons le code de la route. A côté de ces panneaux, nous allons construire le ring cycliste pour contourner le centre ville. Nous posons aussi des arceaux à vélo. Toute une série d'actions. Mais il y aura donc aussi des sanctions en cas d'infraction" explique Sophie Dupressoir, adjointe en charge de la ville cyclable. "Il ne s'agit pas de descendre de vélo dans ces zones. Mais de rouler à 5/6 km/h, la vitesse d'un piéton. On n'interdit pas les axes au vélo, mais on demande aux vélos et aux usagers des trottinettes de modérer leur allure" dit-elle.

35 euros d'amende

Une bonne initiative salue Gwen Bauer, le président des vitrines de Strasbourg, l'association des commerçants du centre ville, qui demandait des mesures de la ville pour rassurer les piétons.

"Ces derniers temps il y avait des problèmes d'incivilités, surtout avec les vélos de livraison des enseignes du net. On est dans une zone piétonne, donc on roule au pas, et on ne fait pas des gling gling pour embêter les piétons. On demandait depuis plusieurs années de rappeler le bon sens et nous ce que l'on souhaite c'est de l'apaisement entre le vélo et le piéton" explique-t-il.

Les panneaux posés par la ville rappellent quand même qu'occasionner une gêne aux piétons est passible d'une amende de 35 euros.