A Strasbourg, la boutique Oxfam propose des cadeaux de Noël solidaires

Offrir à Noël des cadeaux dont d'autres ont déjà profité, pourquoi pas ?

L'ONG Oxfam a ouvert il y a sept ans déjà sa boutique strasbourgeoise en plein centre-ville. Oxfam y vend pour quelques euros des BD, des livres, des DVD, des CD, des vêtements, des accessoires de mode ou encore des objets de décoration.

Ce sont essentiellement des bénévoles qui tiennent la boutique. L'équipe alsacienne en compte une trentaine actuellement, dont Maeva Lavigne : "Des fois, on a des vêtements de marque. On a aussi des livres très anciens. Il y en a de 1850. On a des beaux livres, bien conservés. En matière de livres, c'est là qu'on aura les plus belles pièces".

Acheter ses cadeaux dans la boutique Oxfam, c'est une démarche solidaire, explique Marie Gillig, la responsable de la boutique. "Savoir qu'on dépense zéro carbone, savoir que c'est du recyclage, c'est, pour nous, très bénéfique". L'argent collecté dans la boutique permet de financer les actions de l'ONG.

Oxfam vend des articles de seconde main pour financer ses actions © Radio France - Corinne FUGLER

Un coup de pouce pour Noël

Pour Noël, Oxfam offre par ailleurs des cadeaux aux familles démunies de la capitale alsacienne, des cadeaux achetés par ses visiteurs et laissés ensuite tout emballés dans le magasin. Ils seront notamment distribués par des associations comme Caritas ou l'Armée du Salut.

Céline, qui est venue acheter des petits cadeaux pour ses enfants, est une habituée des lieux : "Je viens très régulièrement. On trouve toujours de bons livres, et des DVD, aussi. Je suis tombée sur des livres d'histoire qui étaient récents et qui étaient super intéressants!"

On peut aussi confier des objets à l'association pour la revente, DVD, livres, jouets, vêtements en bon état.

Le magasin se trouve rue de la Division Leclerc, à Strasbourg. Il est ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h. Actuellement, avec la pandémie, les bénévoles baissent le volet un peu plus tôt, pour nettoyer correctement le local.