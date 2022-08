À Strasbourg, la SPA demande de l'aide pour s'occuper de 70 lapins

La SPA de Strasbourg a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux vendredi 5 août. Elle doit faire face à un arrivage de 71 lapins. Ils ont été retrouvés dans une ancienne écurie, et souffrent pour la plupart de problèmes de santé. Ils ont besoin de soins vétérinaires, de stérilisation et de castration cela coûte cher. Sans l'intervention de la SPA, les lapins auraient été tués.

De plus en plus d'abandons de lapins

La SPA de Strasbourg n'avait pas les moyens de les recueillir faute de places. Elle en a déjà 54 à charge. Des associations en Allemagne, en Suisse et en France ont accepté de les prendre. Mais la SPA de Strasbourg s'est engagée à gérer et financer les soins des lapins. Elle a lancé une cagnotte en ligne et déjà récolté plus de 2.000 euros ce jeudi sur les 3.000 dont elle a besoin. Une fois soignés les lapins seront proposés à l'adoption.

Depuis le début de l'année, l'association de protection des animaux a recueilli plus de 150 lapins. Le lapin est le troisième animal le plus abandonné en France.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les lapins étaient abandonnés dans une ancienne écurie. - SPA Strasbourg