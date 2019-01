A Strasbourg, le Crocodile distingué par le Michelin pour sa convivialité

Le restaurant strasbourgeois compte déjà une étoile au Michelin et trois toques au Gault et Millau. Il vient de recevoir le prix du service en salle. C'est Sarah Benahmed qui accueille les clients aux côtés du chef, Franck Pelux.

Les clients du Crocodile, à Strasbourg, connaissent bien son sourire et son chignon noir tiré à quatre épingles. Sarah Benahmed vient de recevoir le prix du service en salle, décerné par le Michelin. Une distinction créée cette année par le Michelin.

Sarah Benahmed accueille les convives dans le célèbre restaurant alsacien et les accompagne à leur table. A 27 ans, elle pilote en salle une équipe de quinze personnes, pendant que son compagnon, le chef Franck Pelux officie en cuisine. Elle est "maîtresse de maison" au Crocodile. C'est elle qui vérifie la carte chaque jour, surveille les réservations et aussi insuffle une atmosphère en salle.

Habituellement, les étoiles récompensent les chefs. C'est la première fois que le Michelin honore une "maîtresse de maison".

Un chignon qui évoque le monde de la danse

Signes distinctifs de la maîtresse de maison du Crocodile, son sourire, salué par le Michelin, et son chignon, qui rappelle les années 60 et le monde de la danse. " Je suis passionnée de danse, c'est un clin d’œil à cette passion. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être ballerine et je rêvais d'avoir un restaurant. J'essaie de travailler notre service comme dans un ballet ! "

Le "Crocodile" de Sarah Benahmed et de Franck Pelux suit les traces de Monique et Emile Jung, les créateurs de ce restaurant emblématique de la capitale alsacienne. Il compte déjà une étoile au Michelin et trois toques au Gault et Millau. En décembre, le site Tripadvisor l'a élu meilleur restaurant gastronomique du monde.