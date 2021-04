A Strasbourg, le musée d'art moderne propose une visite gratuite si vous donnez votre sang

C'est une façon de relancer les dons du sang, au plus bas en période d'épidémie de Covid-19 ; l'établissement français du sang organise une collecte lundi 12 avril au musée d'art moderne de Strasbourg. Le musée propose ensuite aux donneurs une mini visite de ses collections

Le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg

Voilà qui va peut être vous donner envie de donner votre sang en ces temps de fermeture des lieux culturels à cause du Covid. Le musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg propose une visite libre et gratuite de ses salles du rez de chaussée lundi 12 avril.

Mais seulement si vous donnez votre sang lors de la collecte organisée ce jour là entre 12h30 et 18h30 dans la nef. Vous pourrez alors visiter librement les salles du rez de chaussée. Un luxe en ces temps de fermeture des musées pour cause de coronavirus.

L'établissement français du sang organise en Alsace des dons de sang dans des lieux prestigieux pour contrer la baisse des collectes liée au télétravail, et à l'impossibilité d'en organiser dans les universités ou les entreprises.

Si la journée de don de sang au musée d'art moderne de Strasbourg vous intéresse, vous pouvez prendre rendez vous en cliquant ici.