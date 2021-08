A Strasbourg, les associations caritatives maintiennent leurs distributions alimentaires tout l'été

En été, dans la capitale alsacienne, le soutien aux publics en difficulté baisse en intensité, alors que les besoins sont toujours très élevés, notamment pour nourrir familles et personnes isolées. Plusieurs associations fédèrent bénévoles et logistique pour maintenir une présence sur le terrain.

Les associations caritatives fonctionnent souvent au ralenti l'été, de nombreux bénévoles sont en vacances.

Pour ne pas léser les personnes qui font appel à elles toute l'année, plusieurs associations strasbourgeoises organisent des distributions alimentaires communes, dans une école du quartier gare, l'école Louise Scheppler, rue de Fouday.

Elles bénéficient du soutien de la Ville de Strasbourg. La collectivité met à leur disposition cette école maternelle et consacre 90.000 euros à cette opération, qui doit durer jusqu'au 22 août.

La Banque alimentaire, Abribus, le Secours populaire, les Restos du cœur distribuent près de 300 repas froids, gratuits, cinq jours par semaine, les midis. L'accès à cette distribution est libre.

En période de vacances scolaires, "il y a un vrai manque", constate Gabrielle Clar, porte-parole de l'association Abribus. Chaque association apporte son savoir-faire et ses compétences logistiques : "chacun va avoir une petite spécificité."

Des tables ont été installées dans la cour de l'école © Radio France - Corinne FUGLER

Une salade et des masques

"D'habitude je fais les poubelles des restaurants, des boulangers, des supermarchés", confie Gepetto, venu chercher une salade composée et des bananes. "Même quand on a un toit et des revenus, on n'y arrive pas forcément", déplore de son côté Kircha, une tasse de café à la main.

Cette distribution alimentaire est aussi l'occasion de sensibiliser ces publics fragiles à la vaccination contre le Covid-19. Présente chaque vendredi, l'association Médecins du Monde distribue des kits sanitaires et renseigne les personnes en difficulté sur leurs droits.

Hillary Contreras-Salmen, coordinatrice de cette "mission mobile" à Médecins du Monde s'efforce de trouver une solution pour chacun : "Il y a vraiment des profils très très différents, des Français, des personnes étrangères. C'est l'accès au droit au sens large, dans le domaine de la santé notamment."

Les bénévoles aident par exemple les visiteurs à prendre un rendez-vous médical en ligne. Ils peuvent aussi les orienter vers des travailleurs sociaux qui les épauleront pour obtenir la CMU ou l'AME, l'aide médicale de l'Etat.

Un site web regroupe toutes les informations utiles à ces publics en difficulté : soliguide.fr

Gabrielle CLAR, porte-parole d'Abribus Copier