A Strasbourg, les associations dénoncent "une gestion calamiteuse" de l'hébergement d'urgence

Pendant que la ville et l'Etat se renvoient la balle, des centaines de personnes dorment à la rue à Strasbourg. Une situation que dénoncent 37 associations humanitaires.

Des centaines de personnes, dont des enfants dorment à la rue à Strasbourg. Dans un communiqué, 37 associations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Elles dénoncent une gestion calamiteuse de l'hébergement d'urgence à Strasbourg. Selon ces associations, la première semaine de décembre, 848 personnes ont sollicité au moins une fois le 115, mais seules 271 personnes ont pu bénéficier d'au moins une nuit au chaud au cours de la semaine.

Les gens se terrent

"C'est quasi-impossible de trouver un hébergement pour une nuit", explique Gabrielle Clar, de l'association Abribus à Strasbourg, "du coup les gens se terrent, habitent dans des squats, dans des caves... et c'est encore pire parce qu'il n'y a aucun suivi social. C'est assez catastrophique de se retrouver à Strasbourg, en France avec ce type de problématique".

La ville et l'Etat s'écharpent

Pendant ce temps là, la ville et l'Etat se renvoie la balle. Depuis des semaines, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg rappellent que l'hébergement d'urgence n'est pas une compétence municipale. "C'est la compétence de l'Etat et cela pour tous les département français", martèle Floriane Variéras, adjointe au maire en charge de la ville inclusive. Elle rappelle quand même que les collectivités ont créé ces derniers mois 400 places d'hébergement.

Côté préfecture, la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, assez excédée explique que l'Etat n'a pas de leçons à recevoir : "Dans le Bas-Rhin, l'Etat consacre 45 millions d'euros par an à l'hébergement d'urgence".

Les 37 associations, structures et les collectifs citoyens "demandent à la préfète du Bas-Rhin, de prendre des mesures urgentes afin de garantir le respect du droit et de sauvegarder la dignité des personnes et leurs droits fondamentaux".