A Strasbourg, les habitants du centre historique dénoncent l'omniprésence de marginaux sous leurs fenêtres

A Strasbourg, les riverains de la place du Marché Neuf, dans le quartier de la cathédrale, se mobilisent contre les rassemblements de marginaux jour et nuit sous leurs fenêtres. Des marginaux qui se chargent aussi de contrôler le stationnement sur la place et découragent les touristes.

Strasbourg, France

La place du Marché Neuf , à Strasbourg, à proximité de la cathédrale, borde la rue des Orfèvres et le "Carré d'or", lieu d'emplettes plutôt chic. Elle abrite quelques grands arbres et un parking payant, très central.

Depuis plusieurs mois, les riverains dénoncent la présence de groupes de marginaux très bruyants, alcoolisés, installés sur la place de jour comme de nuit. Ils se plaignent de l'insécurité que ces groupes font régner place du Marché Neuf.

Des placiers improvisés

Comme dans de nombreuses villes touristiques en Europe, les marginaux font la manche et jouent les placiers. Ils aident les automobilistes à se garer contre une pièce et à utiliser les horodateurs, au fonctionnement complexe. Les commerçants les accusent de décourager les clients et d'effrayer les touristes.

Les riverains ont alerté la mairie de Strasbourg et ses élus, sans succès pour le moment. Sur une page Facebook dédiée à la place du Marché Neuf, ils affichent le commentaire ironique d'un conseiller régional. Ils ont également posté de nombreuses vidéos qui témoignent du comportement bruyant des squatteurs.