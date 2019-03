A Strasbourg, les Louisettes collectent des protections pour les femmes sans-abri

Strasbourg, France

Avec le Collectif SDF Alsace et l'association "Règles élémentaires", un groupe d'étudiantes strasbourgeoises, les "Louisettes Golden Z", Z en référence à l'ONG humanitaire Zonta, collecte actuellement des serviettes hygiéniques et des tampons sur le campus universitaire. Elles ont installé lundi 3 mars deux grandes "boîtes à dons" au Palais universitaire, en centre-ville, et à l'IUT Robert Schuman, à Illkirch-Graffenstaden.

il y a de la place dans la boîte à dons © Radio France - Corinne Fugler

Les deux boites se trouvent dans les toilettes des filles, endroit le plus approprié pour sortir une serviette, une cup ou un tampon de son sac à main. Les boîtes resteront en place jusqu'à la fin de l'année universitaire.

Les Louisettes Golden Z cherchaient un moyen très concret de soutenir les femmes sans-abri ou mal logées. Elles avaient entendu parler de l'association "Règles élémentaires".

Et pourquoi pas aider aussi les étudiantes fauchées ?

Pour soutenir ses étudiantes, l'université de Lille a distribué en janvier dernier 30.000 kits de protection hygiénique. Une initiative qui séduit les Louisettes, dans le sillage du "Collectif copines", qui aimerait que l'université de Strasbourg suive l'exemple nordiste.