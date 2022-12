A Strasbourg, Olga et Lev fêtent Noël loin de leurs proches restés en Ukraine

Olga et Lev vivent à Strasbourg depuis mars 2022.

Il y a trois ans, Olga et Lev sont venus visiter Strasbourg pendant la période de Noël. Un souvenir heureux pour Olga, "tombée amoureuse de cette ville" aux allures féériques. "Je voulais revenir, mais pas dans ces conditions", explique-t-elle, "c'est complètement différent à présent. Je ne pense même plus aux décorations dans la ville, regardez, je n'en ai même pas chez moi" se désole l'avocate, pour qui célébrer les fêtes de Noël est l'un des moments les plus importants de l'année.

Souvenirs de soirées chaleureuses en Ukraine

Deux semaines après son arrivée en France avec son fils en mars dernier, Olga a pu faire venir sa mère et sa grand-mère à Strasbourg. Même s'ils fêtent Noël le 7 janvier, ils ont tenu à se rassembler tous les quatre le 25 décembre, en souvenir des soirées chaleureuses passées en Ukraine. "D'habitude, nous cuisinons douze plats, comme le veut la tradition, les enfants chantent aux portes des voisins... Ça nous manque" s'émeut-elle en passant sa main dans les cheveux de son fils Lev, âgé de 8 ans.

Pour Lev, le plus difficile est de savoir son père en Ukraine "où il y a la guerre", s'exprime t-il dans un français encore hésitan t. Son grand-père aussi, est resté défendre son pays. Dans sa lettre à Saint-Nicolas, Lev a demandé "à ce que la guerre se termine et à ce que maman ait du travail". Un souhait que partage Olga, persuadée que l'année prochaine, elle pourra célébrer Noël comme il se doit, près de ses proches.