A Strasbourg, un nouveau campement en plein centre ville avec de nombreux enfants

Après quatre évacuations de la place de l'Etoile en un peu plus d'un an, les tentes fleurissent à nouveau à Strasbourg. Une trentaine d'entre elles sont désormais installés dans le parc du glacis, au bord de l'autoroute A35. Mais aussi une trentaine d'autres sur le quai du maire Dietrich, en face de la place de l'Université, au nord du quartier de la Neustadt.

Ce jeudi médecins du monde doit venir faire un recensement des personnes qui vivent sous ces tentes. Et ce vendredi, c'est le collectif Agissons 67 qui doit se rendre sur place avec une cardiologue, car au moins 4 personnes ont de graves problèmes de santé.

La plupart des habitants de ce camp de fortune sont en tout cas des étrangers en situation régulière. Avec des cartes de séjour, ou des titres de réfugiés qui ne trouvent plus aucun hébergement, même d'urgence. Alors qu'il n'y avait que deux ou trois tentes il y a deux semaines, désormais 80 personnes vivent sur cette étroite bande de pelouse, entre la route et la rivière, sur un terrain en pente, très dangereux pour les enfants en bas âge car sans aucune protection pour accéder au cours d'eau.

"Je viens d'Arménie. Je vivais en Géorgie. Je suis venue en France car mon mari a une sclérose en plaques. On a un problème de logement. Depuis 34 jours, j'habite sous une tente avec mes deux enfants" explique Angela, une jeune femme arménienne en situation régulière, qui était hébergée en appartement jusqu'au 31 août, avant de retrouver la rue. "C'est dur, plus d'un mois dans la tente. Il commence à faire froid. Avant je devais aller jusqu'à la place de la République pour prendre de l'eau" raconte Sergeï, le fils d'Angela, âgé de 11 ans.

Des enfants jouent devant le campement du quai Dietrich à Strasbourg - Noureddine Alouane, photo remise

Car le campement compte de nombreux enfants et adolescents, qui jouent, dessinent, ou mangent à même le sol dans des conditions extrêmement précaires. Parmi eux, il y a Zeïna, une jeune syrienne de 13 ans, élève de 3e, arrivée avec sa famille à Strasbourg fin août, après plusieurs années passées en Guyane. Elle et ses proches ne trouvent aucun hébergement. "On n'y arrive pas, alors que nous sommes en situation régulière. Nous sommes allés voir plusieurs associations, mais tous disent qu'il faut appeler le 115. C'est assez compliqué, pour des personnes scolarisées comme nous, pour mon petit frère de 7 ans, on passe par beaucoup de difficultés tous les jours" raconte la jeune fille.

Aucune solution de logement

Cette situation, c'est aussi celle que vit Flores la voisine de Zeïna, une réfugiée cubaine. "Oui, j'ai appelé le 115 plusieurs fois" indique la jeune femme, qui occupe une tente avec sa compagne au bord de la rivière. "L’une des raisons pour lesquelles j’ai quitté Cuba est que dans mon pays, les homosexuels ne sont pas acceptés. C'est pour ça que nous sommes parties ma femme et moi" explique-t-elle. Avant d'expliquer qu'elle ne s'attendait pas, malgré son titre officiel de réfugiée, à avoir autant de difficulté à obtenir de l'aide.

Un couple qui vit sous une tente sur le quai Dietrich, malgré une situation en France parfaitement régulière © Radio France - Antoine Balandra

Pour tous ici, le problème est le même : arriver à obtenir enfin un logement. "Il y a des Géorgiens, des Arméniens, des Syriens, un couple LGBT persécuté à Cuba venu se réfugier en France qui a une reconnaissance, beaucoup de personnes malades. Toutes ont en commun le fait de n'avoir aucune continuité de l'accueil. Malgré le fait que les personnes sont identifiées par les autorités. Même celles qui peuvent travailler n'ont aucune solution" déplore Noureddine Alouane, du collectif Agissons 67.

La mairie de Strasbourg indique qu'un référé a été introduit pour demander à la préfecture la mise à l'abri des personnes qui vivent sous la tente au parc du glacis et sur le quai Dietrich. L'audience est le 20 octobre pour ce dernier campement. Elle a en attendant installé un point d'eau et des toilettes.