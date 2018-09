Strasbourg, France

Sans AVS, auxiliaire de vie scolaire pour les épauler en classe, de nombreux enfants handicapés sont privés d'école. Ce mercredi matin, à 4h30, à Strasbourg, boulevard de la Victoire, sur le campus universitaire en travaux, une maman, Estelle, est montée sur une grue. Estelle porte là-haut les revendications du "Collectif citoyen handicap".

L'auxiliaire, indispensable pour réussir les apprentissages scolaires

C'est la deuxième fois qu'elle s'installe en haut d'une grue pour défendre cette cause. Cette rentrée, son fils, Zacharie, hyperactif, sujet à des troubles de l'attention, est accompagné à l'école de Niederhaslach par une AVS, mais Estelle veut faire entendre la voix des dizaines d'autres familles bas-rhinoises privées d'auxiliaire. Le collectif dit avoir été saisi par 80 familles dans le département.

Le "Collectif citoyen handicap" veut des AVS dans les écoles pour toutes les familles dès la semaine prochaine © Radio France - Corinne Fugler

Au pied de la grue, alors que le chantier du nouvel institut Le Bel poursuit son cours, Estelle est soutenue par Marie Lettler, porte-parole du collectif et elle-même maman d'un jeune autiste, Émilien, 10 ans, scolarisé à Sand: "son auxiliaire de vie est bien présente (à l'école) mais son contrat ne contient pas assez d'heures". L'auxiliaire passe 28 heures dans l'établissement chaque semaine, ce qui ne suffit pas pour accompagner Émilien et en classe et à la cantine.

L'auxiliaire permet à Émilien de compenser son handicap pour aborder sereinement ses apprentissages scolaires. "Elle est là pour lui expliquer les consignes en détail, pour l'aider à faire par étapes, à décortiquer la tâche, à saisir la consigne donnée au groupe parce qu'il ne comprend pas que c'est à lui qu'on s'adresse".

L'Inspection d'académie dialogue avec les parents

Une délégation de parents d'enfants handicapés a été reçue à l'Inspection d'académie ce mercredi matin 19 septembre pour chercher des solutions pour ces jeunes élèves. Dès que le collectif aura l'assurance que chaque enfant sera assisté par une AVS la semaine prochaine, Estelle redescendra de la grue.

A Lille, ce mercredi, deux mères de famille sont elles aussi montées sur une grue pour défendre l'intégration scolaire de leur enfant. Elles ont déplié une banderole "Une école pour mon enfant".