A Sully-sur-Loire, l'association Sully Récup Recycle lance un appel aux dons pour son projet de ressourcerie

A l'intérieur de l'ancienne halle de fret de la gare de Sully-sur-Loire, des gravats et outils jonchent le sol, l'association Sully Récup Recycle travaille pour transformer le lieu en ressourcerie et en café solidaire "C'est un projet très porteur par ses valeurs, sur l'économie circulaire et l'écologie mais aussi sur le social et l'accueil." explique Florent Burgevin, directeur de projet de l'association. Le principe est simple : valoriser et réparer des objets destinés à la déchetterie pour les revendre à un prix solidaire.

Mais pour mener ce projet à bien, il faut rénover un grand espace "Là nous avons 160 mètres carrés qui sont en travaux et c'est un chantier participatif, tout le monde peut venir nous aider." indique Florent Burgevin. Les travaux sont entrepris par les sept membres de l'association mais aussi par des dizaines de bénévoles intéressés par le projet, comme Evelyne, retraitée, qui habite à Sully-sur-Loire depuis quatre ans : "J'ai creusé une tranchée le long du mur pour faire passer les canalisations. C'est la première fois que je faisais ça" s'amuse-t-elle.

Florent Burgevin présente le projet de ressourcerie et remercie tous les soutiens de ce projet © Radio France - Antoine Vandendrische

L'association est soutenue financièrement par différents acteurs comme la région Centre-Val de Loire et le département du Loiret : "Pour la rénovation de la halle, la construction d'une mezzanine et la construction d'une extension du bâtiment, on se situe autour de 200.000 euros de budget" détaille Florent Burgevin, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille "Le secteur du bâtiment est tellement tendu en ce moment que nous avons une hausse des coûts, même si on a signé des devis. On a très peu de marge de manœuvre, il faut toujours de nouveaux partenaires."

Une collecte de dons pour soutenir le projet

C'est pour cela que l'association a signé un partenariat avec la fondation du patrimoine, sous la forme d'une collecte de dons que vous pouvez retrouver sur le site de la fondation du patrimoine . "C'est un bâtiment emblématique de la ville et nous voulons aider à sa restauration. Le but est que ce projet aboutisse." se réjouit Jacques Bourgoin délégué départemental pour la fondation du patrimoine.

L'association Sully Récup Recycle a pour objectif de collecter 15.000 euros de dons afin de pouvoir ouvrir la boutique solidaire dès le mois de septembre.