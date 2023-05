A table à la colocation seniors de Valenciennes

Dans cette majestueuse maison de maître du 19° siècle aux magnifiques boiseries de l'avenue Watteau, seulement 5 chambres, bientôt 7 pour accueillir des personnes âgées semi autonomes dans de très grandes chambres , "mon palace" s'amuse Jacqueline 85 ans dont la fille a installé ses petites affaires "tableaux, souvenirs de voyage" pour que la rupture avec la maison soit moins difficile . L'ancienne enseignante apprécie ici la liberté accordée aux résidents en fonction de leurs volontés du jour.

Grâce à ces petits effectifs, les résidents peuvent multiplier les sorties, au Phénix de Valenciennes, au musée de la dentelle à Caudry, etc, une vraie stimulation intellectuelle pour Jacqueline "je ne m'ennuie jamais", assure t'elle.

La retraitée apprécie aussi les visites des étudiants de la colocation de l'étage ou encore chaque semaine du petit garçon du directeur de l'EHPAD

"On est pas uniquement dans notre univers de personnes hors de la vie, il y a des contacts, qui sont des contacts humains. C'est capital ! c'est une petite famille".

Une petite équipe aux petits soins pour les résidents

Pour les accompagner 24h/24, deux maitresses de maison, des anciennes aide à domicile et Cynthia Chaillet coordinatrice aux petits soins pour eux lors d'animations collectives ou en tête à tête en fonction de leurs envies et leurs besoins que ce soit la coiffure, les papiers, mais aussi "des moments plus intimes quand elles sont tristes ou malheureuses, j'essaie de les rassurer, des les câliner comme je peux".

Des retraitées qui partagent dans l'immense salle à manger des bons petits plats mijotés par les maitresses de maison et parfois co-construits avec elles, comme ce poulet dont Madeleine avait envie en allant faire les courses. Madeleine qui se régale "c'est comme à la maison, je suis contente".

Lors de ce moment privilégié en petit comité pour éviter la sinistrose, Jacqueline agite sa petite clochette si l'une d'entre elle parle de ses petits maux "sinon on arrive à se plaindre tout le temps, on est toujours dans un domaine de maladie, de déchéance".

Une solution à taille humaine qui permet de ralentir la dépendance

S'il n'y a pas d'équipe médicale sur place, les résidents sont suivis par un cabinet d'infirmier et un médecin de ville très réactifs en cas de problème assure le directeur Vincent Delauney. C'est lui qui a imaginé cet habitat partagé à taille humaine après avoir dirigé pendant 12 ans des EHPAD. Aujourd'hui, il est président de la fédération des maisons partagées seniors, et il gère celle de Valenciennes et celle d'Onnaing qui a une vocation plus sociale avec 7 résidents.

Les résidents peuvent payer un reste à charge d'un peu plus de 800 euros à Onnaing et 1600 à Valenciennes contre plus de 2000 en EHPAD rappelle le directeur.

Pour lui cette alternative aux EHPAD permet de ralentir la perte d'autonomie grâce à une stimulation des résidents entre eux : "Quand vous êtes perdu dans une structure qui fait 80 occupants, vous avez l'impression d'être isolé, alors que là ils se donnent le change, ils se poussent un peu vers le haut".

L'équipe réduite permet aussi d'avoir "une bonne connaissance des besoins individuels de chacun (...) on les connait par coeur. Toute cette vie sociale à une échelle adaptée a pour conséquence finale, un maintien des capacités cognitives, une dépendance qui progresse plus faiblement".

Vincent Delauney espère donc que le rapport Piveteau de 2020 qui prévoyait 150 000 logements de ce type en 2030 soit plus suivi car aujourd'hui il n'en recense que 2000.