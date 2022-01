A table sans portable, un restaurateur d'Albi fait un carton avec sa proposition

Après le "Dry January", un restaurant du Tarn a décidé de lancer son propre défi de début d’année : le "No Phone January" Le Samy’s Diner d’Albi invite en effet ses clients à oublier leur smartphone le temps d’un repas, contre un café ou un digestif. Et ça plait énormément.

Au restaurant Samy’s diner, près d'Albi au Séquestre, le mois de janvier c'est sans téléphone à table. Le restaurant a ouvert il y a 6 ans dans la zone commerciale avec ambiance américaine et vue sur le circuit d'Albi.

Le café, le thé ou le digestif

Mais depuis quelques temps le patron, Adrien Martin a remarqué que les portables sont de plus en plus présents pendant les repas. Avec des clients qui ne se parlent parfois pas beaucoup. Alors, si les clients mettent le portable dans une panière, il offre le café, le thé ou le digestif. Une initiative qui plait vraiment et qui permet d'encourager le lien social.

" Il y a ceux qui disent OK... mais laissez nous cinq minutes d'abord"

Selon Adrien Martin, la plupart des clients adhère et il offre pas mal de café depuis quelques jours. " J'ai eu cette idée il y a un petit moment maintenant, c'était un soir de semaine. Je me souviens, j'ai fait le tour du restaurant pour voir si tout se passait bien et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 80 % des clients qui avaient la tête baissée sur leur téléphone pendant le repas. J'ai réfléchi et j'ai eu cette idée de proposer ça durant tout le mois de janvier. La plupart sont super chauds pour jouer le jeu. Mais il y a trois sortes de de personnes. Ceux qui disent oui sans hésiter. Ceux qui nous regardent et nous disent OK, laissez-nous cinq minutes Et puis il y a ceux qui ne veulent pas participer. Et on n’oblige personne. Le but, ce n’est pas de se froisser avec les clients. Mais en générale 90% des clients adhérent."

Autre avantage, le rôle des serveurs est renforcé, sans portable leur relation avec les clients est encouragée. Mariana par exemple, aime beaucoup proposer le nouveau jeu? Car elle qui dit avoir trop vu de table avec des grands-parents et leurs petits-enfants ne se parlant pas, parce que les ados avaient le nez dans le portable "Ça me fait vraiment de la peine." dit la jeune-femme. En ce moment, elle apprécie vraiment et elle note que très souvent, ce sont les enfants qui poussent les parents à poser le portable.

