A Tarbes, les habitants sont réveillés par des souffleuses de feuilles

Tous les matins, des agents de la mairie sillonnent les rues de Tarbes pour retirer les feuilles des trottoirs et laisser la ville propre. Mais les souffleuses utilisées font du bruit et réveillent les riverains depuis plusieurs semaines.

Sur un groupe Facebook regroupant des habitants de Tarbes, une publication fait réagir. Sur l'illustration qui l'accompagne on peut lire "Concert gratuit, la brigade des feuilles". Celle-ci est une parodie d'un concert, sauf qu'à la place du chanteur, c'est un agent de la mairie qui est représenté, avec son gilet jaune, et la fameuse "souffleuse de feuilles". La publication critique le bruit de ses machines lorsqu'elles sont en état de marche. Plusieurs riverains du centre-ville de Tarbes se plaignent d'être réveillés tous les matins dès 6 heures du matin par ce bruit.

"J'ai plus besoin de réveil, et en plus j'ai un petit mal de tête" explique Alexandre qui ne supporte plus d'être tiré de son sommeil chaque jour. "Ce n'est pas un seul passage comme les camions poubelles, c'est devenu invivable" ajoute-t-il. Après avoir contacté la mairie, ce Tarbais dit n'avoir reçu aucune réponse.

Des solutions étudiées

Pourtant, l'adjointe du maire en charge de la propreté, Marion Marin explique prendre en compte avec beaucoup d'attentions ces plaintes. Selon elle, des ajustements sont en train d'être mis en place, comme l'aménagement les horaires. Mais les agents de la commune commence parfois à 6 heures, donc il y a bien des endroits où ils vont passer tôt. Cependant, "on essaye de varier les circuits pour éviter que ce ne soit les mêmes qui soient déranger le plus tôt". Elle ajoute qu'un véhicule est en charge de ramasser les feuilles, et qu'il ne peut circuler que lorsqu'il y a peu de voitures, à savoir le matin. D'autre part, la mairie est en train de changer l'équipement de ses agents, pour passer de souffleuses thermiques à électriques, ce qui devrait faire moins de bruit.