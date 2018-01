Auvergne, Thiers, France

Ils ont passé leur réveillon du 31... à la maternité ! La nuit de la Saint-Sylvestre a été bien remplie pour l'équipe hospitalière de la maternité de Thiers, qui n'avait jamais vu autant de bébés arriver un 1er janvier : "J'ai 12 bébés à examiner, dont 4 qui sont nés dans la nuit ! Cumuler autant de naissances sur cette période, je n'en ai pas le souvenir", raconte le Dr Loriette, le pédiatre du service.

Solal, dernier bébé de 2017 à la maternité

Le tout dernier bébé de 2017 s'appelle Solal, un petit garçon de 3.110 kgs, né à 22h36 dans la nuit de dimanche à lundi : "Il est arrivé avec plus de 10 jours d'avance" s'exclame la maman, Mathilde. "Je crois qu'il y a eu quatre accouchements avant le mien, et il y en avait encore pas mal après ! Je sais qu'il y a des dames qui étaient soignées en gynécologie qui ont du être transférées pour laisser des chambres libres", explique la jeune maman.

C'était un peu la cohue, quand on est arrivé il y avait déjà pas mal de monde

— Mathilde, jeune maman

Mathilde qui a décidé d'accoucher ici, car "humainement, je sais que je n'aurai pas pu retrouver ça ailleurs, je me suis sentie épaulée et soutenue".

Une équipe soignante aux petits soins ! © Radio France - Pauline Pennanec'h

Lana, premier bébé 2018

Les sages femmes sont aux petits soins pour les jeunes mamans, dont Lydie, qui a donné naissance à Lanna, le premier bébé 2018 de la maternité. Elle a été la première à ouvrir les yeux à 1 heure du matin pour cette nouvelle année : "L'équipe a été super, tout s'est très bien passé", indique le papa, David.

La maternité a terminé 2017 avec 470 accouchements : "On sait que les mamans recherchent la proximité, et le contact avec le personnel soignant", explique le Dr Champel. La structure, de 16 lits, était complète ce lundi après-midi. On ne saura pas si la pleine lune a pu en déclencher quelques-uns, même si certaines sages femmes en sont persuadées..!