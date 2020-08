A Thionville, le masque obligatoire sur les rives en fête dès ce vendredi

Le maire de Thionville réagit notamment aux derniers tests effectués les 31 juillet et 1er août dernier sur 856 habitants du secteur. Au total, 6 cas sont révélés positif au Covid-19, alors que 27 échantillons n'ont pas encore rendu leur verdict. En extrapolant, l'élu estime donc que 200 à 300 Thionvillois sont actuellement malades. Un taux d'incidence à 0,87 qui pourrait sembler faible, mais Pierre Cuny reste vigilant. "Ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, ça l'est", confie le maire. En conséquence, et pour éviter une deuxième vague qui pour l'instant n'a pas submergé la commune, des mesures sont prises. Le masque devient obligatoire sur les rives en fête, et sur les marchés du mardi et samedi. Et ce, dès minuit dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi.

Verbalisation de 135€

Pour l'heure, cette disposition ne concerne pas les parcs et jardins de la ville, notamment les parcs Napoléon, Wilson et de Volkrange où les distances semblent respectées. Si Pierre Cuny n'a choisi que la rive en fête, c'est que les gestes barrières ne sont pas parfaitement acquis sur place. "Ce ne sont pas les restaurateurs, mais plutôt les chalands qui ont une vraie promiscuité entre-eux", explique Pierre Cuny.

Pour ce week-end et le début de la semaine prochaine, la police municipale va s'en tenir à du dissuasif, mais pour les récalcitrants, une amende de 135€ pourra être dressée. La ville souhaite également placer l'accent sur les jeunes, et notamment les adolescents, moins regardants sur les gestes barrières. Par ailleurs, les réceptions de plus de 10 personnes dans les salles communales restent interdites, y compris pour les mariages.

D'autres phases de test

Pour continuer d'affiner la vision de l'élu sur les malades thionvillois, d'autres séances de dépistage sont au programme. Une première avec le CHR les 21 et 22 août à bord d'un bus mobile. Et une seconde les 28 et 29 août en partenariat avec l'agence régionale de santé, dans une zone passante, probablement un centre commercial. Toujours sur la base du volontariat, elle s'effectuera juste avant la rentrée scolaire, pour permettre aux familles d'être fixées pour le retour des enfants en classe.