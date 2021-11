A Thionville, un simulateur de vieillissement pour sensibiliser aux problèmes des personnes âgées

La combinaison, composée de poids et de casques, permet de reproduire les douleurs articulaires ou encore les problèmes de vue et d'audition. Des formations sont organisées dans les résidences seniors pour sensibiliser les professionnels et les familles aux difficultés posées aux personnes âgées.

Se rendre compte du poids de l'âge grâce à un simulateur de vieillissement ! A la résidence senior Domitys de Thionville, une combinaison permet de reproduire les problèmes d'articulations lourdes, de visions ou encore d'audition. L'objectif c'est de sensibiliser les professionnels mais aussi les familles aux difficultés posées aux personnes âgées. La combinaison fait le tour de France des résidences seniors pour des formations et des sessions de sensibilisation.

15 kg de poids

Cette combinaison est donc lestée de 15 kg de poids qui permettent d'altérer la motricité des genoux, des mains ou encore des chevilles. Sur les yeux et les oreilles, des casques permettent de troubler la vue et l'ouïe. "J'ai descendu et monté peut-être six marches, j'ai l'impression d'en avoir monté 30, raconte Vanessa, chargée d'accueil de la résidence, la combinaison sur le dos. Il y a tout qui est handicapé, l'ouïe, la vue, les déplacements etc. C'est vraiment un bon moyen de se mettre à leur place et de se dire que oui effectivement ça ne doit pas être facile tous les jours."

Des formations auprès du personnel soignant

"Ca nous met réellement quelques minutes dans la peau d'une personne senior et d'appréhender ces difficultés au quotidien, explique Alice Lombard, la directrice de la résidence senior de Thionville. La personne senior a réellement des difficultés de mobilité, d'agilité ou de douleur. Cette combinaison permet de mieux comprendre cette douleur."

Si pour l'instant la combinaison est installée dans la résidence de Thionville, des formations dans des hôpitaux sont aussi régulièrement organisées auprès du personnel soignant.