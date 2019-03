A Thiviers, la grande collecte des Restos du Cœur va commencer

Les Restos du Cœur lancent ce vendredi et ce samedi deux jours de collecte au niveau national. Deux jours pour récupérer un maximum de denrées alimentaires. La campagne d'été commence mi-mars et plus que jamais, les besoins sont évidents, y compris en zone rurale, comme à Thiviers près de Périgueux.

Thiviers, France

A Thiviers, les distributions de denrées alimentaires se font le mardi et le vendredi en hiver. Légumes, fruits, conserves, lait, fromage, viande... En hiver, plus de 120 familles viennent chaque semaine y récupérer des denrées alimentaires en tout genre. Une fois la campagne d'été lancée le 17 mars prochain, une soixantaine de familles pourront venir chaque semaine. La trentaine de bénévoles du centre comptent donc particulièrement sur la grande collecte prévue ce week-end.

Une grande précarité rurale

A Thiviers comme dans d'autres zones rurales de Dordogne, les bénévoles constatent une grande précarité. "Les bénéficiaires, on n'en parle pas souvent, ils sont invisibles, mais ils sont nombreux", selon René Dalisou, responsable des Restos à Thiviers. "Ils habitent souvent loin, à quinze, vingt kilomètres du centre de distribution et n'ont pas toujours de quoi se déplacer. Il y en a aussi beaucoup qui viennent nous dire qu'ils ne font plus qu'un repas par jour, ou alors qu'ils ne se chauffent plus l'hiver".

Un appel aux dons

A Thiviers comme ailleurs, on appelle évidemment aux dons. Vous pouvez vous rendre au local de l'association, 20 rue Pierre Bouillon à Thiviers. Vous pourrez également croiser de nombreux bénévoles des Restos du Cœur dans plusieurs supermarchés de Dordogne. Paquet de pâtes, riz, produits d'hygiène... Tous les dons sont les bienvenus.