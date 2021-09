À Thonon-les-Bains, la rentrée scolaire n'aura pas lieu ce jeudi... car c'est la Foire de Crête !

On ne plaisante pas avec les traditions. A Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, la rentrée scolaire est décalée d'une journée. Elle aura lieu le vendredi 3 septembre, et non le jeudi 2. Une dérogation accordée chaque année par les services de l'Education nationale pour permettre aux enfants de participer... à la Foire de Crête. Une tradition qui perdure depuis cinq siècles.

"La Foire de Crête, c'est sacré !"

"On ne peut pas faire autrement, la ville est quand même pas mal bloquée ce jour-là" explique Jean Dorcier, maire adjoint à Thonon-les-Bains chargé de l'éducation. "Les écoles sont fermées, il n'y a pas de cantine, pas de ramassage scolaire, on ne peut pas circuler dans le centre-ville... donc on demande l'autorisation au niveau académique et ça se passe sans problème (...) la Foire de Crête, c'est sacré !"

Plus de 2.600 élèves sont concernés par cette dérogation dans les établissements publics de la ville. Pour respecter malgré tout le nombre de jours officiels de scolarisation, les enfants rattraperont cette journée "chômée" le mercredi 10 novembre prochain. Les employés municipaux ont également droit à un jour de congé ce jeudi : tous les services de la mairie sont fermés.

Une 543e édition au périmètre limité

La Foire de Crête est l’une des plus anciennes foires de la région, elle est née au 13ème siècle à Allinges, puis s’est déplacée à Thonon-les-Bains au 14e siècle. A cette époque, elle durait 15 jours. Durant cette journée, plusieurs milliers de personnes sont attendues dans les rues de Thonon et plus de 500 forains, commerçants non sédentaires et artisans seront présents.

Mais en raison de la crise sanitaire, le périmètre de la Foire, qui avait été annulée en 2020, a dû être réduit. Il s’étend cette année au sud de la voie ferrée depuis les avenues d’Allinges, des Vallées, du Chemin Vieux et de la rue du Commerce jusqu’à et sur la place de Crête. Dix points de contrôle permettront aux visiteurs munis d’un pass sanitaire d’y accéder. Trois zones de test covid seront également installées à proximité.

La traditionnelle foire agricole, avec vaches et autres bovidés, se tient le jeudi jusqu'à 21h. La fête foraine, elle, est ouverte jusqu'au dimanche 5 septembre. France Bleu Pays de Savoie sera en direct de la Foire de Crête ce jeudi entre 10h et 11h avec Serge Carbonell et ses invités.