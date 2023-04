A Tomblaine, une parenthèse loin de la guerre pour 20 enfants d'Ukraine

Eva et Sofia, 10 et 12 ans (à gauche), aux côtés des jeunes Tomblainois Loris et Zoé

C'est pour eux un répit de quinze jours, alors que leur pays est en guerre. Vingt enfants ukrainiens passent les vacances scolaires à Tomblaine, près de Nancy. Ils ont entre 8 et 13 ans et viennent de la ville de Lozova, 80 000 habitants, située dans le secteur de Kharkiv dans l'est du pays et totalement détruite depuis l'invasion russe. Un séjour organisé par le programme Europe Prykhystok , qui signifie "refuge" ou "abri" en ukrainien.

ⓘ Publicité

Quel programme pour eux ? Les activités du centre de loisirs avec les autres enfants, la piscine, le Muséum-Aquarium de Nancy, un match du SLUC Nancy Basket, un autre de l'AS Nancy Lorraine. Une parenthèse pour retrouver une vie "normale" d'enfants.

"Tous ont soit leur père à la guerre, soit leur père disparu, soit leur père mort à la guerre. Tous", insiste le maire de Tomblaine, Hervé Féron. "Pendant le stage de football, à un moment donné des avions passaient et les gamins se recroquevillaient. Ils étaient terrorisés, il y a un vrai traumatisme."

Pendant une initiation au judo, à l'espace Jean Jaurès de Tomblaine © Radio France - Isabelle Baudriller

Ici, les rires fusent. "Ils rigolent quand on parle parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit", explique Zoé, jeune Tomblainoise du centre de loisirs. Les traducteurs sur les téléphones portables jouent les interprètes de même que les accompagnatrices des enfants ukrainiens.

L'anglais, le langage des signes fonctionnent aussi très bien. "On demande tu veux jouer avec moi ? Tout ça, tout ça", poursuit Zoé qui questionne Sofia et Eva : "What's your name ?" Sofia, 12 ans, et Eva, 10 ans, apprécient leur séjour à Tomblaine. "I think it's very nice !" précise Sofia.

Une classe entière accueillie à Tomblaine en juin

"Ils sont vraiment focalisés sur le moment présent", note Leïla, animatrice. "lls sont très intéressés par les activités qu'ils vont faire, ils posent beaucoup de questions par rapport à notre mode de vie, ils demandent beaucoup aux enfants comment ils vont à l'école, leur quotidien en fait."

Les enfants sont accueillis à Tomblaine jusqu'au dimanche 30 avril. En juin, la ville recevra cette fois une classe entière de Lozova avec son enseignante pour un mois à l'école Jules Ferry. "Ils auront une classe pour eux mais ils iront en récréation et à la restauration scolaire avec les petits Français", souligne Hervé Féron.