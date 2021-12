À Tonnerre, les habitants invités à mettre à jour un texte féministe vieux de 230 ans

Les habitants de Tonnerre sont invités à mettre à jour un texte vieux de 230 ans : la déclaration des droits de le femme et de la citoyenneté d'Olympe de Gouges. Écrite en 1791, elle revendique déjà l'égalité homme-femme. Une historienne tonnerroise va synthétiser les propositions reçues.

Une buste d'Olympe de Gouges surmonte la déclaration des droits de le femme et de la citoyenneté à l'Assemblée Nationale

Mettre à jour un texte vieux de 230 ans, la déclaration des droits de le femme et de la citoyenneté d'Olympe de Gouges, c'est l'objectif d'une historienne et de la médiathèque de Tonnerre. Après avoir donné une conférence sur le sujet en octobre dernier, Cécile Berly et l'équipe de la médiathèque de la ville collectent les idées des habitants durant ce mois de décembre.

Le texte d'Olympe de Gouges écrit en 1791 résonne encore aujourd'hui pour la directrice de l'établissement Joëlle Coppola. "Elle demandait à ce que, puisque les femmes avaient tous les inconvénients, elle devaient aussi avoir tous les avantages. Elle demandait vraiment l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes."

En 230 ans, les droits des femmes et les problématiques ont bien changé mais il reste encore du travail à faire, d'où cette nouvelle version de la déclaration. "Il y a besoin de la réécrire parce qu'il faut la remettre dans le contexte de notre société, surtout dans une période où on ne sait plus trop où en est le droit des femmes."

Des participations de toutes les générations attendues, d'hommes et de femmes

Alors que pourrait-on trouver dans la mise à jour de 2022 ? "Je pense qu'il y aura des sujets qui n'était évidemment pas présent dans la déclaration d'il y a 230 ans, imagine l'historienne tonnerroise Cécile Berly, comme la liberté du corps féminin et le fait de pouvoir maîtriser sa fécondité, qui est somme toute assez récente dans notre histoire. Ça date seulement du milieu des années 70."

La spécialiste du XVIIIe siècle espère que le nouveau texte sera autant pensé par des femmes que des hommes. La démarche repose sur la participation du plus grand nombre d'habitants, avec parfois simplement un mot clé ou une phrase.

Des lycéens ont déjà travaillé sur le sujet. Les Tonnerrois ont jusqu'au 8 janvier pour faire leurs propositions à la médiathèque, par mail ou par courrier. Cécile Berly va ensuite réaliser une synthèse qui sera présentée lors de la semaine du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes.