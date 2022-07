À Torreilles, nouvelle édition de "Toutes à l'eau avec ou sans lolos" pour des malades du cancer du sein

Sur la plage de Torreilles, des bénévoles de l'association SOA 66, qui accompagne des patients ou anciens patients de cancer, attendent les participantes. Cathia Rodor est sophrologue au sein de l'association, elle résume cette action en quelques mots : "Dire à toutes les femmes, qu'avec ou sans lolos, la vie vaut le coup d'être vécue".

Se reconstruire après une mastectomie

"Avec ou sans lolos", parce que pour certaines femmes, le cancer du sein est synonyme d'une ablation d'un ou des deux seins. Un acte qui peut être traumatisant psychologiquement, en plus des traitements de chimiothérapies, très lourds pour le corps. "Déjà, il y a l'opération en elle-même qui est difficile", confie Myriam Dedies, présidente de l'association, "et après, il y a l'image qu'on a de soi, dans le miroir, dans l'intimité".

"J'ai enfin enlevé le haut à la plage" - Dominique, une patiente

Un moment qui a été difficile à vivre pour Dominique, venue participer à cette journée. Elle a appris qu'elle était malade en 2013, et a subit une mastectomie. Ce n'est que depuis quelques mois qu'elle reprend enfin confiance en elle. "Au mois de mai, il a fait très chaud, et j'ai enfin enlevé le haut à la plage. Et c'est plutôt moi qui surveillais si on me regardait ou pas, et en fait, on se rend compte que sur la plage, personne ne s'occupe de personne, ça passe tout seul".

Ce moment de discussion est très libérateur pour ces patientes, blessées physiquement et psychologiquement. "Ça fait du bien, on a traversé ça seule", se souvient Dominique.