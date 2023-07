A Tôtes, les animaux ont droit à leur cérémonie de crémation

Dans le salon d'accueil, Andrée attend la cérémonie de son chien Choppy, parti à seize ans. C'est la deuxième fois qu'elle vient au crématorium de Tôtes car l'année dernière, elle y avait déjà inhumé un berger allemand. Comme elle, jusqu'à deux propriétaires viennent chaque jour pour offrir une cérémonie à leur petit compagnon. "Quand on passe autant de temps avec un animal de compagnie, je crois qu'on accompagne son animal jusqu'à la fin, assure la rouennaise, au même titre qu'un humain".

ⓘ Publicité

D'ailleurs ici tout ressemble à un crématorium classique. De la musique douce au salon de recueillement, seules les photos de chiens accrochées au mûrs font la différence. "C'est même plus intime parce que dans un crématorium pour humains on se réunit, tandis que là nous sommes seuls avec notre animal de compagnie", constate Andrée.

Des hôtesses funéraires pour accompagner les propriétaires

Pour les prestations, pas de grosse différence non plus : "à part le fait que l'on n'ait pas ce côté religieux, il y a des conseillers funéraires et des hôtesses funéraires donc on fait exactement le même métier", explique Stéphane Levet, directeur du crématorium. "Le but c'est que les gens se sentent à l'aise, comme dans une vraie pompe funèbre", complète Lily-Rose, hôtesse funéraire.

La jeune femme met tout en œuvre pour accompagner les clients. Elle les aide dans le choix de l'urne, et comme pour les humains, elle prépare le corps de leur petit compagnon avant la cérémonie. "C'est le dernier moment où les gens voient leur animal donc il faut que ce soit un souvenir impeccable", justifie-t-elle. "Concrètement, c'est une toilette : un lavage du corps et un brossage". Pour ce type de prestation qui inclut la cérémonie, il faut compter ici 345 euros.