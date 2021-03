"On a toujours besoin de montrer qu'on est compétente", Marie-Aude Martin, seule cheffe de caserne dans les PO

Ce lundi 8 mars, on ne croisera pas d'hommes à la caserne d'Argelès-sur-Mer. Et pour cause, à l'occasion de la journée des droits des femmes, la garde est 100% féminine. D'habitude minoritaires dans la caserne, sur les 60 pompiers seuls 12 sont des femmes, les femmes seront à l'honneur. C'est la chef de caserne Marie-Aude Martin qui l'a voulu.

Un métier de passion

Un bon mètre quatre-vingt, en uniforme de pompier, Marie-Aude Martin salue ses collègues dans la salle de pause. Aujourd'hui âgée de 43 ans, elle a commencé il y a 20 ans. Pourtant rien ne la prédestinait à faire ce métier dit-elle dès le début. "J'ai fait une maîtrise de chimie et mes parents ne sont pas sapeurs-pompiers. Je faisais des saisons estivales comme sauveteur de plage avec les pompiers dans l'Hérault et c'est là que la passion m'est venue."

On a besoin toujours de montrer qu'on est aussi compétente pour pouvoir rester dans la profession" Marie-Aude Martin

Elle vient juste de finir ses études, qu'importe elle ne veut pas faire de chimie. Elle décide alors de passer le concours de sapeur-pompier. Pendant quatre ans elle intervient sur le terrain sans grade, mais elle a envie de plus : "j'ai passé le concours pour devenir officier. Je ne l'ai pas eu du premier coup, j'avoue j'ai douté."

S'imposer dans un monde d'hommes

Le doute, un sentiment qui l'accompagne depuis ses débuts. Car ça n'a pas toujours été simple de se faire sa place : "c'est un métier qui n'est pas simple comme tous les métiers où il y a une minorité de femmes. On se sent toujours épiée, regardée. On a besoin toujours de montrer qu'on est aussi compétente pour pouvoir rester dans la profession." Elle marque une pause puis ajoute : "je me souviens lorsque j'ai été nommée chef de caserne pour la première fois, le jour de mon intronisation à la caserne, les pompiers, volontaires pour la plupart, exprimaient quelques doutes."

Marie-Aude Martin a sous sa responsabilité 60 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. © Radio France - Alexandra Lagarde

Autres difficultés : concilier vie de famille et la vie professionnelle. Là aussi ça n'est pas toujours simple : "quand il y a une grosse intervention sur le secteur je suis obligée de me déplacer sur le secteur, le jour comme la nuit. Et c'est ça qui est le plus compliqué parce qu'il faut arriver à trouver quelqu'un qui puisse me garder les enfants." Elle conclut tout sourire : "Mais bon j'arrive à gérer au quotidien en faisant en plus des activités sportives pour me détendre et pour mon équilibre personnel et professionnel."

En France seuls 5% des postes de cadre sont occupés par des femmes dans les casernes.