Covid-19 : "On n'a toujours pas réussi à faire notre deuil", une famille auvergnate témoigne

Même si elle avait 92 ans, Louisette semblait avoir encore de belles années devant elle. Dans son Ehpad de Lempdes, l'ancienne ouvrière chantait "pour les vieux", des résidents aussi âgés qu'elle, et ne ratait aucun repas de famille avec ses quatre arrières petits enfants.

"C'est pour ça quand on a appris qu'elle était morte, on ne pouvait pas se l'imaginer", se remémore Béatrice Szwedryk. Fin mars 2020, le Covid-19 a pourtant terrassé sa belle-mère fin, cinq jours après l'avoir contracté comme une vingtaine d'autres résidents de l'Ehpad, eux aussi décédés.

Béatrice et Serge Szwedryk témoignent de leur deuil difficile en pleine épidémie de Covid-19. © Radio France - Marion Bothorel

Béatrice raconte ses obsèques, rapides et en comité très réduit. Un an plus tard, son mari, Serge, ne réalise toujours pas le décès de sa mort : "on peut pas imaginer ce que c'est que de voir sa mère sortir de son Ehpad dans un sac plastique. Ça me réveille toutes les nuits qu'elle ait pu croire qu'on l'ait abandonnée".

Une allocution présidentielle comme hommage aux victimes

Un an plus tard, et alors que l'épidémie a tué plus de 100.000 morts, Serge aimerait un hommage national pour toutes les victimes du COVID, dont sa mère.

"J'aimerai que le président fasse une allocution solennelle, un discours pour tous ceux qui ont perdu un proche. Ça ne me rendrait pas ma mère mais ça me soulagerait un peu" - Serge Szwedryk.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a en tous cas assuré mercredi 14 avril que "toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie (...) mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la Nation".